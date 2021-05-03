Son dakika haber! İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

İzmir'de, geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta 11 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 129 bin 830 dolu makaron, 244 bin 400 boş makaron, 687 kilogram tütün, 127 muhtelif emtia, 27 tarihi eser, 59 şişe sahte içki ele geçirildi.
Operasyonlarda 14 zanlı hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
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