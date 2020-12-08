Son dakika haber... İzmir'deki okul müdürü cinayeti davasında karar çıktı - Son Dakika

Son dakika haber... İzmir'deki okul müdürü cinayeti davasında karar çıktı

08.12.2020 06:24
Son dakika haber... İzmir'deki okul müdürü cinayeti davasında karar çıktı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İZMİR'de, okul müdürü Ayhan Kökmen'in(47) makamında pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin süren davada karar çıktı.

İZMİR'de, okul müdürü Ayhan Kökmen'in(47) makamında pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin süren davada karar çıktı. Suça sürüklenen çocuklar olarak nitelenen U.Y.'nin 23 yıl 1 ay 10 gün, İ.P'nin ise 22 yıl hapsine hükmeden mahkeme, U.Y.'nin babası Birol Y.'ye ise 20 yıl 4 ay hapis cezasına verdi.

Ödemiş ilçesinde 2017 yılında, Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, 3 yıldır görev yapan okul müdürü Ayhan Kökmen odasında öğrencilerden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısı sonucunda ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 2 çocuk babası Kökmen kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Jandarma, olayın ardından hakkında disiplin soruşturması bulunan 11. sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan U.Y.'nin babası B.Y.'yi gözaltına aldı. Tutuklanan İ.P. ve arkadaşı U.Y. ile azmettirici olmakla suçlanan baba B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olaya ilişkin süren davada, küçük yaşta olan sanıklar, davaya U.Y., İ.P. ve B.Y. bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ödemiş Ağız Ceza Mahkemesinde kapalı olarak görülen duruşmada 5 sanıktan tutuksuz olarak yargılanan C.A. ve Y.P. beraat ederken, tutuklu sanıklar U.Y. ve İ.P. 'kamu görevlisini görevinden dolayı tasarlayarak öldürme' suçundan yasa gereği yaşları cinayeti işlediklerinde 18'den küçük olduğu için cezalarında 3'te 1 oranında azalma yapılarak 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. U.Y. ayrıca ruhsatsız silah suçundan da 1 yıl 1 ay 10 gün daha ceza aldı. Tutuklu sanık U.Y.'nin babası B.Y. ise, kamu görevlisini görevinden dolayı tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmekten 19 yıl, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 1 yıl 4 ay olmak üzere 20 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.


- İzmir

Anadolu Lisesi, okul müdürü, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İzmir'deki okul müdürü cinayeti davasında karar çıktı - Son Dakika


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