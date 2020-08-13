Son dakika haber... İzmir'deki orman yangını kontrol altında - Son Dakika

İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balçova Barajı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 3 helikopter, 6 arazöz ile müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yangının kontrol altın alındığı öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(İHA)