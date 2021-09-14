Son dakika haber! İzmir'deki silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 26 Ağustos Mahallesi 2698 Sokak'ta S.A'nın tabancayla öldürülmesi olayıyla ilgili çalışmalarını sürdüren polis, katil zanlısı M.K. ile iki kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konak'ta 12 Eylül Pazar günü, aralarında husumet bulunan ve sabah saatlerinde telefonda yüz yüze görüşmek için sözleşen S.A. ile M.K, 2698 Sokak'ta karşı karşıya gelmişti. Çıkan kavgada M.K, tabancasıyla S.A'yı yaralamıştı. Sağlık Bilimleri Hastanesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan M.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.