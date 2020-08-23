Son dakika haber! İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı - Son Dakika

Ayrıca ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonun düğmesine bastı. Baskınlarda, 5 kilo 550 gram esrar, 1 kilo 34 gram sentetik uyuşturucuyla 12 bin 309 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 9 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 16:00

Kaynak: İHA

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