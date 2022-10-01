Son dakika haber | İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, ev ve depoya yapılan baskında 1 kilo 129 gram esrar ile 63 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.K. ile A.K.'nin uyuşturucu sattığını belirledi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskın sırasında şüphelilerin, evdeki uyuşturucuları balkondan attıkları tespit edildi. Evin çevresinde yapılan aramada, poşet içinde 1 kilo 100 gram esrar bulundu. Depoyu da kontrol eden ekipler, 63 uyuşturucu hap, 29 gram esrar ve 9 milimetre çapında 5 mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan E.K ve A.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.