Son dakika haber! İzmir'deki yangında hasar gören araçlar kaldırılmaya başlandı - Son Dakika

Son dakika haber! İzmir'deki yangında hasar gören araçlar kaldırılmaya başlandı

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangında, park halindeyken yanan 58 aracın büyük çoğunluğu çekicilerle kaldırılırken, olayı yaşayanlar o anları anlattı.

Son dakika haber! İzmir'deki yangında hasar gören araçlar kaldırılmaya başlandı, System.String[]

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangında, park halindeyken yanan 58 aracın büyük çoğunluğu çekicilerle kaldırılırken, olayı yaşayanlar o anları anlattı. Öte yandan Avukat Abdi Yaşar, yangında zarara uğrayan vatandaşlardan kaskosu olanların zararlarını tazmin edeceklerini belirtti.

Yangın, dün 17.30 saatlerinde Ekmeksiz Plajı mevkisindeki otluk alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve 12 arazözün yanı sıra çok sayıda itfaiye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, denize girmek için plaja gelen vatandaşların park halindeki araçlarına sıçradı. Alevler yaklaşık 45 dakika içinde kontrol altına alınırken, 10 hektar otluk alan kül oldu. Alevlerin sıçradığı park halindeki 58 otomobilin birçoğu kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar belediyeler tarafından tahsis edilen servislerle İzmir'e götürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından zarar gören araçlar için hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Hasar tespiti yapılan otomobiller, anlaşmalı oldukları kasko firmaları tarafından çekilirken, bölgede 7-8 aracın daha durduğu görüldü.

AYNI YERDE YANGINEkmeksiz Plajı mevkisinde çıkan yangın, ilçede son bir ayda çıkan üçüncü yangın oldu. 21 Temmuz'da Sığacık Mahallesi Akkum mevkisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümüş ve yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alınmıştı. Yangında, 2 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, 22 Ağustos tarihinde bu kez Düzce Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından bu yangın da kontrol altına alındı. Sığacık civarında çıkan yangınlar arasında oldukça kısa mesafeler olması dikkat çekti.'UCUZ ATLATILDI'Çevre sakinlerinden Nuray Öztürk (50), yangının bölgenin çok kalabalık olduğu pazar günü çıktığını hatırlatıp, "Ne olduğunu anlamadık. Terasta oturuyorduk ve bir anda yükselen dumanlar ile alevleri gördük. Sitede de panik yaşandı. Patlama seslerini duyduk, meğerse park halindeki araçlardan geliyormuş. Site sakinleri olarak hemen deniz tarafına doğru koştuk. Gerçekten çok korkutucuydu. Bugün araçlara bakmaya geldik. Her yaz, bu tarz şeyler maalesef oluyor. Artık son bulsun. Plaja son iki senedir araç girişini yasakladılar. Vatandaşlar da sağlı sollu yol kenarına park ediyorlardı. Dün de gerçekten çok kalabalıktı. O yüzden biraz da ucuz atlattığımızı düşünüyorum" dedi. Aracı yanmaktan son anda kurtulan Mehmet Aktekin (42) ise " Ankara'dan tatil için gelmiştim. Yangın çıkınca hemen havadan ve karadan müdahale edildi. Ben ucuz atlattım çünkü aracımı biraz daha uzağa park etmiştim ve alevlerden etkilenmedi. Arkadaşımın otomobili yandı. Dün de görmüştüm ama olayın büyüklüğü bugün daha net anlaşılıyor" diye konuştu.'KASKOSU OLANLARIN ZARARI KARŞILANIR'

Seferihisar'da meydana gelen yangında zarar gören araçların büyük çoğunluğu kullanılamaz hale gelirken, Avukat Abdi Yaşar kaskoları bulunan vatandaşların zararlarının karşılanması gerektiğini belirtti. Yaşar, "Araçları yanan vatandaşları kaskosu olan ve olmayanlar olarak ikiye ayırmamız gerekiyor. Kaskoları olanlar, 5 gün içinde ilgili yerin jandarma ve zabıtalarına tutturacakları tutanaklarla birlikte anlaşmalı oldukları firmalara başvurup zararlarını tazmin edebiliyorlar. Geniş kapsamlı kasko da sınırlı kapsamlı kaskoda da zararın tamamını ödemek zorundadır. Aksi bir durumda vatandaşlar, hukuka başvurabilirler. Bir de kaskosu olmayanlar var. Ne yazık ki zorunlu trafik sigortaları 3'üncü kişiler aleyhine doğan zararları karşılamakla yükümlüdür. Bir yangın durumunda bu zararları karşılamıyorlar. Onlar da tutanaklarıyla birlikte valilik veya kaymakamlığa bir başvuru dilekçesinde bulunabilirler. Eğer valilik bölgeyi afet alanı ilan ederse kaskosu olmayan vatandaşların da zararı karşılanabilir. Eğer, orman yangınına sebep olan kişi veya kişiler varsa, bunların tespitinin ardından mağdur vatandaşlar, o kişilere de dava açabilme haklarına sahipler" dedi.


Seferihisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 15:58

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İzmir'deki yangında hasar gören araçlar kaldırılmaya başlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Portakal'ın yenine geçeceği konuşulan Uğur Dündar, Fox TV iddialarına noktayı koydu Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Husumetlileri pusu kurdu! Çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü 11 yıl sonra aynı yerde ikinci kez cinayet işleyen şüpheli, portakal bahçesinde yakalandı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar Eşini aldatan ünlü boksör Andy Ruiz Jr. canlı yayında başka bir kadınla öpüştü Son Dakika: Karadeniz'de doğal gaz tespit edilmesinin ardından Erdoğan'dan yeni keşif sinyali: Müjdelerin devamı gelecek Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi yolcu otobüsünde yakalandı Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı Fenerbahçe, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü         
16:08
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı         
16:00
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap         
15:38
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü         
15:37
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire         
15:34
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti         
15:26
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu         
15:04
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek         
13:47
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada         
13:31
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada         
12:20
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı         
11:35
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum         
11:34
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı         
11:24
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim         
11:20
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor         
10:52
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Dehşet saçan korona hastası, Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti         
10:12
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı         
09:35
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı         
08:02
ABD'de polis bir siyahiye arkadan 7 el ateş etti, adamın durumu ağır ABD'de polis bir siyahiye arkadan 7 el ateş etti, adamın durumu ağır         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 22:28:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! İzmir'deki yangında hasar gören araçlar kaldırılmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei