Son dakika haber! İzmir'den asker uğurlamasına geldi, 14 ev karantinaya alındı
Son dakika haberi: Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde asker uğurlamasına gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu 14 ev tedbir amacıyla karantinaya alındı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde asker uğurlamasına gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu 14 ev tedbir amacıyla karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bir yakınının asker uğurlaması için gelen bir kişiye yapılan testler sonucunda korona virüs teşhisi konuldu. Durum üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri, şahsın temasta bulunabileceği kişileri belirledi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da Zafer Mahallesi Şehit Alpaslan Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan 14 evde ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbir amacıyla karantina uygulamasını kararlaştırdı. Ekipler, karar üzerine sokakta önlem alarak güvenlik şeridi çekti. Karantina altındaki vatandaşların kontrolleri süreç boyunca sağlık personeli tarafından sağlanacak. Ailelerin ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 06:27 Kaynak: İHA
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