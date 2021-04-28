Son dakika haber | İzmir depremine ilişkin bilirkişi raporları sonrası gözaltı kararı verilenlerden 13'ü yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | İzmir depremine ilişkin bilirkişi raporları sonrası gözaltı kararı verilenlerden 13'ü yakalandı

28.04.2021 11:13
Son dakika haber | İzmir depremine ilişkin bilirkişi raporları sonrası gözaltı kararı verilenlerden 13'ü yakalandı, System.String[]

Son dakika haber: Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrasında haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrasında haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 13'ü yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başlatılan soruşturma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezinden, yıkılan binalarla ilgili istenen bilirkişi ön raporları tamamlandı.

DEÜ'lü 3 akademisyen tarafından enkazdan alınan numuneler analiz edildi ve binaların yıkılma nedeninin, standartlara uygun olmayan malzeme, özellikle düşük kalite beton kullanımı ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı kanaatine varıldığı bildirildi.

Aynı bilirkişi heyetince hazırlanan ön raporda, sorumluluğu bulunan şüphelilere ilişkin somut tespitler yapıldığı ifade edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Teknik Üniversitesinden de 4 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğu, istenen nihai raporların tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezinin yaptığı jeofizik ölçümler sonrasında düzenlenen raporun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.

Gelen sonuçların bilirkişi heyetine gönderilerek, hazırlanacak raporda bu verilerin değerlendirilmesinin istendiği ifade edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak gönderilen ön raporlarda tespiti yapılan ve daha önce haklarında işlem yapılmayan 22 şüphelinin gözaltına alınması amacıyla ilgili kolluk birimine talimat verildiği kaydedildi.

Aynı raporda tespiti yapılan 17 kamu görevlisi hakkında ise 4483 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilmek üzere dosyaların tefrik edildiği belirtildi.

13 şüpheli yakalandı

Kararın ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 13'ünü yakaladı.

Yakalananlardan T.P'nin Rızabey Apartmanı statik proje müellifi, R.B, R.B, A.A. ve İ.A'nın aynı binada izinsiz tadilat yapan apartman yöneticileri oldukları kaydedildi.

D.K'nin Rızabey Apartmanı'nın sürveyanı (gözetmeni), T.Ö'nün de yapının kentsel dönüşüme girmesine izin vermeyen kat maliklerinden olduğu bildirildi.

M.K'nin Cumhuriyet Sitesi'nin yapım aşamasındaki fenni mesulü, G.U'nun Doğanlar Apartmanı'nın, H.B.S'nin de Emrah Apartmanı'nın sürveyanı olduğu belirtildi.

E.İ'nin Yılmaz Erbek Apartmanı'nın fenni mesulü, K.K'nin aynı binanın kooperatif yöneticisi, E.P.T'nin binada görev almış denetim yapı firması yöneticisi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin diğer 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Daha önce 7 kişi tutuklanmıştı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremden hemen sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

Seferihisar, Gözaltı, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İzmir depremine ilişkin bilirkişi raporları sonrası gözaltı kararı verilenlerden 13'ü yakalandı - Son Dakika


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