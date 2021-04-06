İzmir İl Koordinasyon Kurulunun 2021 yılı 2. olağan toplantısında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 2021 yılında İzmir'de 5 milyar TL yatırım gerçekleştirileceğini belirtti.

İzmir İl Koordinasyon Kurulunun 2021 yılı 2. olağan toplantısı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Köşger, kamu yatırım programının il düzeyinde izlenmesi, süreçte çıkabilecek güçlüklerin yerinde alınacak kararlarla giderilmesi, yatırımcı kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, 2020 yılında ve 2021'in ocak ayında gereken toplantıların gerçekleştirilemediğini anımsatan Vali Köşger, bu toplantının İzmir'de başkanlık ettiği ilk il koordinasyon kurulu toplantısı olduğunu ifade etti. Vali Köşger, 2021 yılında İzmir'de 5 milyar TL yatırım gerçekleştirileceğini kaydetti.

"Kamu kaynaklarını etkin-verimli-yerinde kullanmalıyız"

Kamu görevlileri olarak kamu kaynaklarını kullanarak hizmet sunduklarının altını çizen Vali Köşger, "Bu kaynakların, milletimizin yaşam standardını daha da yüksek seviyelere ulaştırmak amacıyla etkin-verimli-yerinde ve amacına uygun olarak, en iyi biçimde kullanılması bizlerin asli görevidir. Aziz milletimize olan vefa borcumuzdur. Bu görevlerini başarıyla yerine getiren tüm mesai arkadaşlarımı kutluyor, bu ilin valisi olarak bu kente, bu kentte yaşayanlara hizmet eden tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Esasen konusu ne olursa olsun her başarılı faaliyet için birbirimizi yüreklendirmenin, desteklemenin bizi daha ileriye götüreceğine ve kurumsal verimliliği daha da artıracağına inanıyorum" dedi.

"Kamu yatırımlarını geciktirecek mazeretimiz olmamalı"

Valilik olarak kamu kurum ve kuruluşlarına ait projelerin uygulanması, ödeneklerin zamanında ve amacına uygun kullanılması noktasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması için gerekeni her zaman yapacaklarını aktaran Vali Köşger, sözlerine şöyle devam etti: "Bu iş birliği ve koordinasyonun en hızlı biçimde sağlanması için iletişim araçlarının etkin ve verimli biçimde kullanılması gerekmektedir. Hukuki sorunlar dışında projelerin uygulanmasını geciktirecek hiçbir mazeretimiz olmamalıdır. Kamu yöneticileri olarak idarenin itibarının insana sunduğu kaliteli hizmetle artacağını asla unutmamalı; insanı merkeze alan, insana ve insani değerlere dayalı bir yönetim anlayışıyla hareket etmeliyiz. Hükümetimizin vermiş olduğu desteklerle İzmir'in sosyo-ekonomik gelişmişliğini daha ileri düzeye taşımak ve ilin sahip olduğu doğal, kültürel, tarihi ve toplumsal özellikleri ile imkan, fırsat ve avantajlarını, bir bütünlük içinde değerlendirilebilmek için büyük çaba sarf etmeliyiz. Bunu da ancak, kamu yatırım ve kaynaklarını rantabl kullanmakla; hizmeti etkin-verimli-ekonomik ve kaliteli olarak sunmakla başarabileceğimizi asla gözden kaçırmamalıyız."

2021'de İzmir'e 5 milyar TL

2021 yılı yatırım programında yer alan projelerin icmali ile ilgili bilgileri de paylaşan Vali Köşger, "İlimizdeki kamu kuruluşlarından alınan verilere göre, 638 ayrı projenin toplam proje bedeli 26,7 milyar TL'dir. Bunlardan, 17,6 milyar TL bedelli 505 proje, merkezi idare kuruluşlarımız, proje bedelleri toplamı 9,1 milyar TL olan 133 proje ise, belediyelerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Önceki yıllarda merkezi idare kuruluşlarımıza ait projeler için 3,4 milyar TL harcama yapılmış, 2021 yılında ise 2,1 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Belediyelerimizin 2,9 milyar TL yatırım ödenekleri de dahil edildiğinde, 2021 yılında ilimizde 5 milyar TL yatırım gerçekleştirilmiş olacak" diye konuştu.

İlk 3 ayda 716 milyon TL harcandı

Kamu yatırımlarına, 2021 yılının ilk 3 ayında 716 milyon TL harcama yapıldığı bilgisini de paylaşan Vali Köşger, "Merkezi idarece hayata geçirilen 505 projenin 11'i tamamlanmıştır. Bu projelerin 254'ünde çalışmalar devam ederken, 40 proje ise ihale aşamasındadır. Çeşitli nedenlerle 200 projeye ilişkin çalışmalara başlanılamamıştır. Yapımı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesi gibi kamu-özel iş birliği modeli ile finanse edilen projeler, aktardığım verilere dahil değildir" ifadelerini kullandı.

İzmir'de 2021'de de önemli projeler gerçekleştirilecek

Son yıllarda, İzmir'in sosyo-ekonomik gelişmişliğini daha ileri düzeye taşımaya yönelik yoğun çaba sarf edildiğini dile getiren Vali Köşger, "Paylaştığım veriler, kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından 2021 yılında da önemli projelerin gerçekleştirileceğinin ifadesidir. Verimli ve başarılı bir yıl geçireceğimizi göstermektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız bu amaçla; eğitim, sağlık, ulaştırma, kırsal altyapı, tarım ve tarımsal sulama, çevre ve çevrenin sürdürülebilirliği alanlarında önemli projeler gerçekleştirdiler. Şüphesiz ki; bu projelerle İzmir daha ileri bir noktaya taşınacak ve önemli dünya kentleri arasındaki yerini daha da pekiştirecektir" sözlerine yer verdi.

Toplantı, kurum-kuruluş amir ve temsilcilerinin, 2021 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen kamu yatırımlarına ilişkin bilgilendirmelerini içeren sunumlarla devam etti. Kapanış konuşmasında yaptığı değerlendirmede, kurum amirlerinin kamudaki tüm iş ve işlemlerinin önem arz ettiğine vurgu yapan Vali Yavuz Selim Köşger, iş birliği, koordinasyon ve uyum içerisinde, İzmir'i bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak için hep birlikte gayret göstereceklerini sözlerine ekledi. - İZMİR