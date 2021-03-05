İzmir'e iki şehit ateşi düştü - Son Dakika
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İzmir'e iki şehit ateşi düştü

05.03.2021 02:46
İzmir'e iki şehit ateşi düştü

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin şehadet haberi, İzmir'deki ailelerine verildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin şehadet haberi, İzmir'deki ailelerine verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in şehadet haberi İzmir'de yaşayan eşine ulaştı. Karabağlar Basın Sitesi Mahallesi'nde oturan şehit eşine acı haber, askeri ve sivil yetkililer tarafından sağlık personeli nezaretinde verildi. Evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Kureş'in 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.Öte yandan, Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin şehadet haberi ise Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları ve yakınları eve taziye ziyaretine geldi.

Kaynak: DHA
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