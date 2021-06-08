Son dakika haber... İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

KARS'ta keşfe giden askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk'ün İzmir'deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Kars Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyüne keşif için giden askeri araç, şarampole devrildi. Kazada, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk şehit olurken, 2 avukat hayatını kaybetti. 1 asker ise ağır şekilde yaralandı. Şehit Öztürk'ün İzmir'in Karabağlar ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve askeri heyet akşam saatlerinde şehidin Yurdoğlu Mahallesi'ndeki evine gelerek, baba Orhan Öztürk'e şehadet haberini verdi. Acı haberin ardından Şehit Egemen Öztürk'ün baba evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Öztürk'ün evli ve 7 aylık bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk'ün cenazesi yarın ikindi namazına müteakip düzenlenecek askeri törenle Çatalca Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi.

VALİ KÖŞGER BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, KarsKağızman İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk görev esnasında içinde bulunduğu aracın kaza yapması nedeniyle şehit olmuştur. İzmirli şehidimize Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına sabır metanet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı.