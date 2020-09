Son dakika haber: İzmir Enternasyonal Fuarı 89'ncu kez kapılarını açtı - Son Dakika

İZMİR Enternasyonal Fuarı, bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında 89'uncu kez kapılarını ziyaretçilere açtı. 'Akdeniz' temasıyla 5 gün boyunca devam edecek olan fuarda sokak sahneleri, tiyatro, konser, ve sinema gibi pek çok kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve her yıl görkemli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl 89'uncu kez koronavirüs salgını kapsamında alınan tüm tedbirlerle birlikte Kültürpark'ta kapılarını ziyaretçilere açtı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilen Akdeniz temalı İEF'te çim konserleri pandemi dolayısıyla iptal edilirken, sokak sahneleri, sinema gösterimleri, tiyatro, konser ve etkinlikler ve online düzenlenen İzmir İş Günleri başlatıldı. Kültürpark Lozan Kapısı'nda gerçekleştirilen açılış törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı.

'İEF'NİN MİRASINA ÖNEM VERİYORUZ'Fuar açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Küresel pandemi nedeniyle yaşanan tüm olumsuz şartlara rağmen, pandeminin gölgesinde ve koruma önlemleriyle fuarımız bu yıl da alıştığımız güzelliklere sahne olacak. Fuarın her zamanki gibi renkli biçimde gerçekleşmesi hepimiz için büyük anlam taşımaktadır. Bu güzel fuarımızın İzmir'imizin canlılığına yakışır şekilde icra edilmesinde bakanlığımıza da büyük sorumluluk düşmektedir. Biz de İEF'nin mirasına büyük önem veriyor, bu mirası gelecek kuşaklara taşımak için hassasiyetle çalışıyoruz. Bu sene ne yazık ki uluslararası misafirlere ev sahipliği yapamadık ancak bu durum İş Günleri'nin düzenlenmesine engel olamadı ve bunu sanal ortama aktardık. Bu yıl Akdeniz'in kıtaları birleştirici misyonuna atıfla fuarı mavi kıta buluşması ana teması ve Akdeniz vurgusuyla gerçekleştiriyoruz. Ticaretin merkezi olan Akdeniz'de dünya ticaretindeki merkez konumunu yeniden canlandırmaya yönelik fikir alışverişinde bulunduk" dedi.'TÜRKİYE, TARİHİ BOYUNCA AKDENİZ TİCARETİNDE BELİRLEYİCİ OLMUŞTUR'Bakanlık tarafından geçen yıl İzmir'deki işletme ve ihracatçılara 182 milyon 500 bin TL tutarında katkı yapıldığını ifade eden Pekcan, "Bu yıl ilk 7 ay itibariyle İzmir'e verdiğimiz destek tutarı 94 milyon TL'yi aşmış durumdadır. Türkiye, tarihi boyunca Akdeniz'de ve Akdeniz ticaretinde her zaman belirleyici bir faktördür. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde söz sahibi ülke konumundadır. Aynı zamanda bölgesel refahın arttırılması için her zaman yapıcı bir şekilde çalışılmıştır. Bu yılki İEF ile Akdeniz'in tüm bölge ülkeleri açısından bir refah ve barış bölgesi olmasına katkı sağlamasını umuyoruz. İEF, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinlikleriyle tüm vatandaşların hayatında bir anıdır, bir renktir. Bu köklü geleneği devam ettirmek, bunu çocuklarımıza yaşatmak, zenginleştiğini görmek de mutluluk verici" diye konuştu. 'FUAR İLKLERİN ANA ÖĞESİ OLDU'İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Türkiye'nin en eski, en kapsamlı ve en görkemli ticari organizasyonu olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Fuar, hiçbir zaman sadece ticari bir fuar olmadı. Tarih boyunca, dünyadaki siyasi, diplomatik, ekonomik, kültürel ve toplumsal ilişkileri çoğaltan bir misyon üstlendi. İEF, İzmirliler için büyük anıların ve ilklerin ana öğesi oldu. Herkes, Armstrong'u, Ay'a indiren kapsülü ve uzaya ilk giden Gagarin'in kozmonot kıyafetini ilk kez fuarda gördü, kot pantolonu, yürüyen merdiveni Fuar'da tanıdı. Nice kıymetli sanatçımızı ilk kez Fuar'da görme şansı yakaladık. İzmir, Fuar; Fuar da, İzmir demektir. Köklü bir geçmişe sahip fuarı bu sene Akdeniz teması ile gerçekleştiriyoruz. Amacımız, her şeyden evvel ülkemizin ve İzmir'in pandemi ile birlikte çok daha büyüyen ekonomik sıkıntılarını, uluslararası işbirliği ve ticari ilişkiler ile yeniden canlandırmaya katkı sunmak. Pandeminin yarattığı tüm zorluklara rağmen Fuarımızın kapılarını açmamızı sağlayan Ticaret Bakanlığımıza, katkı sunan ulusal ve uluslararası kurum ve sektör temsilcilerine, destekçi kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.'İEF İZMİR VE EGE'NİN CAN DAMARLARINDANDIR'İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İzmir'in sosyo-ekonomik gelişmişliğinin temel dinamiklerinden biri olan İEF'nin dar kapsamda da olsa düzenlenmiş olmasından büyük mutluluk duyuyorum. İletişimin ve tanıtımın bir arada yapılabildiği İEF, İzmir ve Ege 'nin can damarlarından biri olarak görülmektedir. Fuar, İzmir'in gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Fuar bu sene koronavirüs salgını sebebiyle içeriği ve kapsamı daraltılmış biçimde organize edilmek zorunda kalmıştır. Salgınla mücadelede tedbir ve tedavi hususunda devletimiz tüm imkanlarıyla mücadele etmektedir ancak buna rağmen salgının oluşturduğu ekonomik ve sosyal sorunları ve bunların olumsuz etkilerini hissetmeye devam ediyoruz. Böyle bir zamanda moralimizi yüksek tutmak önemlidir" diye konuştu.Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret etti. Ziyaret sonunda yapılan lazer şov, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.MASKELİ VE MESAFELİ KONSERLER5 gün boyunca açık kalacak İEF'de etkinlikler, sağlık ön planda tutularak gerçekleştirilecek. Bu yıl çim konserleri, pandemi önlemleri kapsamında düzenlenemezken, Atatürk Açıkhava Tiyatrosu 'nda sosyal mesafe kuralına uyularak konserler yapılıyor. 4 Eylül akşamı açılış konseri İzmir Senfoni Orkestrası eşliğinde Akdeniz Kentleri Müziği oldu. Açılış konserinde ayrıca, rock müziğin sevilen grubu Mor ve Ötesi sahne aldı.Açıkhava konserlerinde fuar süresince sırasıyla, 5 Eylül'de Ozbi ile Gülce Duru , sonrasında ise Gazapizm sevenleriyle buluşacak. 6 Eylül Pazar akşamı Açıkhava sahnesi ısınacak ve hayranları Anadolu Ateşi'ni izleme fırsatı yakalayacak. 7 Eylül akşamı; Ufuk Beydemir ve Buray sevilen şarkılarını seslendirecek. Kapanışı ise 8 Eylül'de klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici ile Halil Sezai yapacak. Konserler öncesinde alanın temizliği yapılacak, konser sırasında ise dinleyicilerin oturma düzeni sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılacak.KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ TEK ÇATIDA Koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilen fuarda, kültür ve sanat etkinlikleri de unutulmadı. İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde, 6-7 Eylül tarihlerinde Nazım Hikmet Ran 'ın 'Kuvayi Milliye Destanı' adlı oyunu sahnelenecek. Ayrıca oyun girişimciliği yarışması Next Game Startup'ın kazananları, İEF'de belirlenecek.MESAFELİ SİNEMA KEYFİİEF kapsamında, uzun havuzda kurulan alanda sinema gösterimleri de gerçekleştiriliyor. 5-8 Eylül tarihleri arasında Sinema Yazarı Vecdi Sayar 'ın söyleşisinin yanı sıra, 5 Eylül günü Küçük Şeyler, 6 Eylül'de Kız Kardeşler, 7 Eylül'de Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla , 8 Eylül'de ise Endişe adlı film izleyicilerle buluşacak. Misafirler, armut koltuklarda mesafeye uygun şekilde filmleri takip edebilecek.SİHİRBAZ GÖSTERİLERİ DÜZENLENECEKFuar süresince Kaskatlı Havuz Sahnesi'nde pandomim gösterisi, sokak performansları ve sihirbaz gösterisi gerçekleşecek. Lozan Kapı Sahnesi'nde palyaço gösterisi, animatörlerin gösterileri ile Bubble Show olacak. Ahşap Sahne'de ise 'Kuruluştan Kurtuluşa İzmir'de Medya ve Sanat' adlı kültür söyleşisi düzenlenecek. İEF'nin sokak sahnelerinde Akdeniz esintileri taşıyacak müzik dinletileri gerçekleşecek.SURVİVOR PARKURU KURULDU

Fuarda Survivor Parkuru adı verilen alan, çim alanda yer alacak. Katılımcılar yalnız veya takımlar halinde birbirinden zorlu parkurlarda finale ulaşmak için yarışacak. Takım çalışmasını gerektiren engel parkurları, kişisel ve takım dayanıklılığını zorlayan denge oyunları, dikkat ve hafıza gerektiren oyunlar ile strateji ve iş birliği gerektiren denge oyunları keyifli anlar yaşatacak. Çocuklar ise, ebeveynleri eşliğinde alana giriş yapabilecek. Survivor alanı, her oyundan sonra dezenfekte edilecek.