ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
İzmir'in Çeşme ilçesinde önceki gün 2 ayrı noktada çıkan makilik ve orman yangınları sonrası güvenlik güçleri tarafından yangına sebebiyet verdiği belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i dün ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri süren diğer 2 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği 2 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.Kadir ÖZEN/ÇEŞME (İzmir),
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İzmir için 'orman yangını' uyarısı: Önümüzdeki 3 gün tehlikeli (2) - Son Dakika