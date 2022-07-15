Son dakika haber! İzmir için 'orman yangını' uyarısı: Önümüzdeki 3 gün tehlikeli (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! İzmir için 'orman yangını' uyarısı: Önümüzdeki 3 gün tehlikeli (2)

15.07.2022 16:47
Son dakika haber! İzmir için 'orman yangını' uyarısı: Önümüzdeki 3 gün tehlikeli (2)

Gelen son dakika haberlerine göre ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDIİzmir'in Çeşme ilçesinde önceki gün 2 ayrı noktada çıkan makilik ve orman yangınları sonrası güvenlik güçleri tarafından yangına sebebiyet verdiği belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde önceki gün 2 ayrı noktada çıkan makilik ve orman yangınları sonrası güvenlik güçleri tarafından yangına sebebiyet verdiği belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i dün ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri süren diğer 2 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği 2 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.Kadir ÖZEN/ÇEŞME (İzmir),


YORUMLAR
500
CHP'li Öztunç, Çeşme'de yanan alanda incelemelerde bulundu CHP'li Öztunç, Çeşme'de yanan alanda incelemelerde bulundu Son dakika haber | Çeşme yangınıyla ilgili 2 şüpheli adli kontrolle serbest Son dakika haber | Çeşme yangınıyla ilgili 2 şüpheli adli kontrolle serbest
Kaynak: DHA

Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İzmir için 'orman yangını' uyarısı: Önümüzdeki 3 gün tehlikeli (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:43 "Kontrollü darbe girişimi" sloganının sahibi Kılıçdaroğlu adını paylaşmadan FETÖ'yü lanetledi! İktidarla hesaplaşmak istiyor
16:26 Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom!
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:39 Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 16:53:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! İzmir için 'orman yangını' uyarısı: Önümüzdeki 3 gün tehlikeli (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement