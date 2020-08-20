İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla işletmelere yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi düzenledi.

Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, ilçe kaymakamlıkları başkanlığında yapılan çalışmalar kapsamında 219 berber, kuaför ve güzellik salonu, AVM'lerdeki 71 işletme, 74 ticari taksi, 19 taksi durağı, 28 pazar yeri, 121 şehir içi ve şehir dışı ulaşım aracı, 487 kahvehane, 1 hamam, 347 lokanta ve restoran, 8 spor merkezi, 41 mesire yeri, 92 konaklama tesisi, 76 çay bahçesi, 10 lokal, 39 nikah salonu, 38 internet kafe, 1 lunapark, 134 cami, 3 ganyan bayi, 11 bilardo salonu ve 22 halı saha denetlendi.

Denetim sonucu tedbirlere uymayan 5 iş yeri ile 4 kişiye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.