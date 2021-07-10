İzmir'in Aliağa ilçesinde Nemrut Körfezi'nde yer alan bir limanın yakınındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Körfezde bulunan bir limanın konteyner depolama alanı yakınlarındaki ağaçlandırma sahası ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ile 6 arazöz sevk edildi.

Büyümeden kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.