Bornova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Çiçekli Köyü mevkisinde yerleşim alanları yakınında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana yayıldı.
Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter ve 10 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yoğun çalışma yürüttü.
Büyümeden kontrol altına alınan yangında 2 dekar orman arazisi zarar gördü.
Öte yandan, yangında bölgede kurulu bazı konteyner evlerin bahçelerinde de hasar oluştu.
Bölgede yazlığı bulunan Kazım Çetin, gazetecilere, alevlerin yükseldiğini görerek müdahale ettiğini ancak başarılı olamadığını, itfaiyeyi aradığını anlattı.
Kaynak: AA
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