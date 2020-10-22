Son dakika haber... İzmir'in sinema envanteri çıkarıldı - Son Dakika

Son dakika haber... İzmir'in sinema envanteri çıkarıldı

22.10.2020 11:28
Son dakika haber... İzmir'in sinema envanteri çıkarıldı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir Sinema Ofisi, şehrin doğal sinema platosu olarak kullanılabilmesi için önemli bir adım atarken, İzmir'deki görsel cazibesi yüksek 356 çekim mekanı tespit edilerek kapsamlı bir sinema envanteri hazırlandı.

İzmir Sinema Ofisi, şehrin doğal sinema platosu olarak kullanılabilmesi için önemli bir adım atarken, İzmir'deki görsel cazibesi yüksek 356 çekim mekanı tespit edilerek kapsamlı bir sinema envanteri hazırlandı.

İzmir Vakfının bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmir Sinema Ofisi, sinema envanteri hazırladı. İzmir'deki görsel cazibesi yüksek çekim mekanlarını içeren İzmir sinema envanteriyle, kısa vadede İzmir'in sinema ve dizi sektörü için potansiyelini ortaya çıkarmak ve orta vadede ise kenti, sektörün merkezi haline getirmesinin amaçlandığı ifade edildi. Envanterde doğal mekanlar, potansiyel iş gücü yerel destek potansiyellerinin tüm bileşenlerinin yer aldığı ifade edildi.

İzmir'deki beş üniversitenin toplam sekiz bölümünde öğrenim gören genç sinemacıların kentte yapılacak projelerde değerlendirilmesi de, envanterin hedeflediği gelişmelerden biri olarak ayrıca önem taşıyor.

356 nokta envantere işlendi

İzmir Kalkınma Ajansının desteğiyle çalışmalarına başlanan İzmir Sinema Envanterinde, iki ay içinde İzmir'in 30 ilçesinin tamamında saha çalışması yapılarak birçok mekan kayıt altına alındı. Bu noktalar fotoğraf çekimleri ve 360 derece video kayıtlarıyla arşivlendi. Sinema envanteri, Kemeraltı'nın tarihi dokusunu yansıtan hanlardan yeşiller içindeki Yamanlar Sanatoryumuna, Lübbey Köyü'nden Kalem Adası'na, modern kent yapılarından arkeolojik alanlara, endüstri bölgelerinden eski şehir sokaklarına kadar farklı dokudaki alanlardan geniş bir yelpaze sunuyor.

İzmir sinema envanterine ulaşmak isteyenlerin İzmir Sinema Ofisi ile iletişime geçebileceği ifade edildi. - İZMİR

Son dakika haber... İzmir'in sinema envanteri çıkarıldı
Son dakika haber... İzmir'in sinema envanteri çıkarıldı
Son dakika haber... İzmir'in sinema envanteri çıkarıldı

Sinema, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İzmir'in sinema envanteri çıkarıldı - Son Dakika

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