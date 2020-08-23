Son dakika haber: - İzmir Jandarmasından narkotik operasyonu - Son Dakika

- İzmir Jandarmasından narkotik operasyonu

İZMİR - İzmir İl Jandarma Komutanlığı, 95 ekibiyle gerçekleştirdiği operasyonda 1310 gram kubar esrar ve 36 kök kenevir ele geçirdi. Ekipler, aranması bulunan 9 şahsı yakalarken, 2 şahsa uyuşturucu imal ve ticaretinden işlem yaparken 11 şahsa da idari işlem uyguladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye genelinde uygulanan narkotik uygulamaları kapsamında 410 personel ve 3 narkotik köpeğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 110 metruk bina, 156 park, 356 sokak ve 75 işyeri/ikamet adresine operasyon düzenleyen ekipler, bu operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 şahsı yakalarken, 2 şahsa uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıp 11 şahsa da idari işlem uyguladı. 178 araca cezai işlem uygulayan ekipleri, 20 aracı trafikten men ederek 95 bin 687 TL para cezası uyguladı. Jandarma ekipleri, operasyonlarda 1310 gram kubar esrar ve 36 kök kenevir bitkisini de ele geçirdi.