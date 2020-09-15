Son dakika haber: İzmir merkezli 28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon - Son Dakika

İzmir merkezli 28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 66 şüpheli için gözaltı kararı çıkarılırken, şuana kadar aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında Foça İlçe Jandarma Komutanı da gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK içindeki örgüt mensuplarına ilişkin soruşturma kapsamında 28 ilde 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 66 astsubay, 2'si uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 48'i aktif görevde 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonun düğmesine bastı. Baskınlarda, şuana kadar 54 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına kararı verilen şüphelilerin, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü. Öte yandan operasyon kapsamında, Foça İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ç.E.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ediyor.

(İHA)