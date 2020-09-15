İzmir merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu 53 gözaltı - Son Dakika

İzmir merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı

İZMİR merkezli 28 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Foça İlçe Jandarma Komutanının da olduğu 53 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün TSK yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen 38'i muvazzaf asker, 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Şu ana kadar, aralarında Foça İlçe Jandarma Komutanı'nın da olduğu 53 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.