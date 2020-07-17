Son dakika haber: İzmir metrosu adım adım Narlıdere'ye ilerliyor - Son Dakika

Son dakika haber: İzmir metrosu adım adım Narlıdere'ye ilerliyor

Son dakika haberi: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecine rağmen çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattında önemli bir eşik daha aşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecine rağmen çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü Fahrettin Altay- Narlıdere metro hattında önemli bir eşik daha aşıldı. Tünel kazılarının yüzde 78,37'sinin tamamlandığı hattaki ilk ray kaynağı, Başkan Soyer'in katıldığı sembolik törenle yapıldı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Haziran 2018'de temelini attığı Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık arasındaki metro hattının yapımı devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık olmak üzere 7 istasyondan oluşan 7,2 kilometrelik hattaki çalışmaları inceledi. Soyer, Fahrettin Altay-Balçova istasyonları arasında, yerin yaklaşık 30 metre altına inerek metro raylarındaki ilk kaynağı yaptı. Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter yardımcıları Ertuğrul Tugay, Barış Karcı, Yıldız Devran, Eser Atak, Suphi Şahin ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mehmet Oğuz Ergenekon eşlik etti.


Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Soyer, "Bugün arkadaşlar bana ilk kaynağı yaptırdı. Çok heyecan vericiydi. Gerçekten ray ray üstüne koymak böyle bir şey. O zamanlar 'İzmir'i demir ağlarla örüyoruz' demiştik. Bugün o demir ağların ilk kaynağı gerçekleşti. Büyük heyecan duydum. Hakikaten metro hattımız için bir kez daha dönüm noktasındayız" dedi. Başkan Soyer, çalışmaların pandemi sürecinde de devam ettiğini belirterek, "Arkadaşlar hiç bir zaman durmadı. Her biri ile iftihar ediyorum. Pandemiye rağmen çalışma devam etti. Şimdi de hızlı bir tempo ile çalışmayı sürdürüyorlar. Bir yıl içerisinde bu ağın alt yapı çalışması tamamlanmış olacak. Ondan sonra da hattın ince işleri ile süreci tamamlayacağız" diye konuştu.


Tünelin yüzde 78,37'si tamamlandı


Hattın Balçova kısmında istasyon ve tünel kazı destekleme çalışmalarının yanı sıra tünel kaplama betonlarının dökümü tamamlandı. Çağdaş İstasyonundaki tünel kazı destekleme çalışmaları yapıldı. Bu istasyonda kaba inşaat sürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonunda da tünel kazı destekleme imalatları bitirildi ancak tünel kaplama beton döküm çalışmaları sürüyor. Böylelikle geçen Haziran ayı itibariyle 5 bin 104 metre toplam tünelin 4 bin metresi açılarak tünellerin yüzde 78,37'si tamamlanmış oldu.


Hattın tamamlanmasıyla hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısı 24'e ulaşacak. Böylece Bornova EVKA-3'ten metroya binen bir yolcu Narlıdere'ye kadar aktarmasız gidebilecek. İzmir'de raylı sistemin uzunluğu ise 179'dan 186,5 kilometreye ulaşacak. - İZMİR

Fahrettin Altay, Narlıdere, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İzmir metrosu adım adım Narlıdere'ye ilerliyor - Son Dakika
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