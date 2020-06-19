Son dakika haber... İZMİR 'Öğrenciler hem koronavirüs hem sınav kaygısı yaşıyor' - Son Dakika

'Öğrenciler hem koronavirüs hem sınav kaygısı yaşıyor'

KORONAVİRÜS salgınından en çok etkilenenlerden biri de lise ve üniversite sınavına girecek olan öğrenciler. Hem virüs hem sınav kaygısı taşıyan öğrencilerin, birçok kişiyle aynı sınıfta girecekleri sınav konusunda endişeleri var. Son haftalarda gençlerin virüsle ilgili haberleri takip etmemelerini öneren Uzman Klinik Psikolog Sinem Pirinalı, "Özellikle son bir haftada gençler, koronavirüs ve sınav kaygısı taşıyorlarsa, beslenme ve uyku düzenlerini yoluna koymalılar. İsteyen çocuklar sınavda maske takacak. Kaygı çok yüksekse ve çocuk sınavı maskesiz yapamayacağını düşünüyorsa, evde maske ile sınav süresine uyumlu şekilde deneme çözmeleri faydalı olacaktır" dedi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenenlerden biri de lise ve üniversite giriş sınavlarına girecek olan öğrenciler oldu. Sınavlara son günler kala, öğrenciler hem koronavirüs hem de sınav kaygısını bir arada yaşıyor. Sınavlarda isteğe bağlı olarak maske takılacağı ve dezenfektan getirilebileceği açıklandı. Fakat öğrenciler, daha önce yaşamadıkları bu deneyim konusunda tedirgin olduklarını söylüyor. Öğrenciler hem kalabalık ortamda sınava girecekleri hem de maske ile test çözmek durumunda kalacakları için yoğun stres yaşıyor. Sınava kalan son günlerde öğrencilerin koronavirüsle ilgili haberleri takip etmemesini öneren Uzman Klinik Psikolog Sinem Pirinalı, "Koronavirüs dönemi hem çocuklarda hem ailelerde bu dönem öncesinde var olan kaygıyı da tetiklemiş durumda. Eğer çocuğun bu konuyla ilgili büyük bir kaygısı varsa bu kaygıyı gidermek için kendileri bir çözüm aramak yerine, aileleriyle paylaşmaları daha faydalı olacaktır. Özellikle son bir haftada gençler, koronavirüs ve sınav kaygısı taşıyorlarsa, beslenme ve uyku düzenlerini yoluna koymalılar. Bu süreçte geç yatıp geç kalkmaya alıştılar. Son bir iki haftada uyku saatini düzenlemek, erken yatıp erken kalkmak önemli. Kaygı devam ediyorsa, diyafram nefesiyle yapılan egzersizleri deneyip, rahatlayabilirler. Kaygı çok yüksek düzeyde ise mutlaka bir uzmandan destek almaları gerekebilir. Bu süreçte, televizyonda ve sosyal medyada virüsle ilgili çok fazla haber duyuyoruz. Gençler bu haberlerden gerekli olmadıkça uzak durmalılar" dedi.

'ÖĞRENCİLER EVDE MASKE İLE DENEME ÇÖZMELİ'

Liselere Geçiş Sınavı ve (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin maske takmasının önerilmesi ile ilgili konuşan Pirinalı, "Kaygı çok yüksekse ve çocuk sınavı maskesiz yapamayacağını düşünüyorsa, evde maske ile sınav süresine uyumlu şekilde deneme çözmeleri faydalı olacaktır. Öncesinde sınav yerini gidip görmesi, hangi sıraya oturacağını görmesi, sınav esnasında yanında bulunduracağı eşyaların bilgisinin ona net bir şekilde verilmesi de önemli" diye konuştu.

'SINAVI ÇÖZERKEN MASKE TAKACAĞIM İÇİN ENDİŞELİYİM'

Üniversite sınavına ikinci kez girecek olan Ezgi Tosun (20), bu sene daha fazla kaygısı olduğunu söyleyerek, "Sınava az bir süre kaldı. Koronavirüsün üzerimizde çok fazla etkisi var. Sınavda bazı önlemler alınacak ama yine de endişelerimiz var. Sınavda öğrencilerin maske takabileceğini söylediler, bazı sınıflar kalabalık olursa maske zorunlu olacakmış. Ben gözlük de kullanıyorum ve maskeden dolayı gözlüklerim buğulanıyor. Bu beni kötü etkileniyor sınavı çözerken. Evde denemelerimi maskeli çözmeye çalışıyorum ama zor oluyor. Bazı arkadaşlarımızın astımı var. Dezenfektan dağıtacaklarını söylediler ama onun kokusu bile beni etkiliyor. Bu nedenle gerginim" dedi.

'SINAVIN ERTELENİP, SONRA ERKENE ÇEKİLDİĞİ İÇİN PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİK'

Sınav kaygısından daha çok koronavirüs kaygısı taşıdığını anlatan Rümeysa Canlı (20) ise "Sınava çok kalabalık bir ortamda girmeyecek olsak da etkileniyoruz. Sınavın ertelenip, sonra erkene çekildiği için de psikolojik olarak etkilendik. Hızlandırma yapmak zorunda kaldık çünkü temmuz ayına göre hazırlanmıştık. Konu değil, test üzerinden çalışmak durumundayız. Konularımız yetişmedi, bazı konular kalktı. Sosyal mesafeye uyulacak ama öğrenciler kapılara yığılacak ve kalabalık olacak. İçeri panik içinde girebilirler, bu beni korkutuyor" diye konuştu.