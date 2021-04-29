Son dakika haber... İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde - Son Dakika

Son dakika haber... İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde

29.04.2021 11:03

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde eğitimlerine başlanılan, gönüllü ateş savaşçıları ile yapılan yangın tatbikatında, profesyonel yangın ekiplerine taş çıkartan performans ortaya konuldu.

İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde

İZMİR - İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde eğitimlerine başlanılan, gönüllü ateş savaşçıları ile yapılan yangın tatbikatında, profesyonel yangın ekiplerine taş çıkartan performans ortaya konuldu.

İzmir'de orman yangınlarıyla mücadelede aktif görev almak için başvuran ağaca ve ormana duyarlı vatandaşlar, içlerinden sağlığı ve fiziki durumları yerinde olanlar seçilerek İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuluyor. Gönüllü vatandaşlar, 'Orman Yangınları ile Mücadele Gönüllüleri' olarak sertifikalandırılıyorlar.

Kemalpaşa İlçesi Karabel Orman işletme Şefliği görev alanındaki Yukarı Kızılca Köyü sakinlerinde oluşan 15 kişilik Orman Yangınları ile Mücadele Gönüllüleri ekibi de gayretli bir şekilde eğitimlerini sürdürdü. Yukarı Kızılca Köyü Muhtarı ve aynı zamanda gönüllü yangın ekibinin başı olan Mehmet Çoban erken ve hızla müdahale edilemeyen yangınların köylülerini de tehdit edeceğini ifade ederek, "Orman bize oksijen verir, hayat verir yaşam kaynağımızdır. Ormanı korumak vatanı korumaktır" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi de köylerine davet eden Muhtar Çoban, sadece orman yangınları konusunda değil, ormana kötü niyetli insanlardan gelebilecek her türlü olumsuz davranışlara da izin vermediklerini, sıkı takipte olduklarını ve gördükleri şüpheli bir durumu jandarmaya ile Karabel Orman İşletme Şefliği'ne bildirdiklerini sözlerine ekledi

Eğitimleri ve tatbikatları yöneten İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Burak Akkurt ise İzmirliler'in eskiden beri ağaca ve ormana çok duyarlı olduklarını, sürekli kendilerine orman yangınlarında ön saflarda görev almak istekleri yönünde taleplerin geldiğini söyledi. Müdür Yardımcısı Akkurt; bu yoğun talepler doğrultusunda Orman Genel Müdürlüğü'nün orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hukuki statüsünü düzenlemek ve gönüllülerin çalışma, denetim usul ve esasları ile nitelik, görev, sorumluluk, eğitim, araç-gereç, kıyafetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak suretiyle, orman yangını söndürmede gönüllü olan kişilerin çalışmalarının planlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir yönetmelik hazırladığını bu yönetmelik kapsamında kendilerinin de gönüllülere eğitimler verdiklerini, şu ana kadar toplamda 121 kişiyi bulan gönüllülerin peyder pey eğitimlerine devam edildiğini söyledi.

Son dakika haber... İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde
Son dakika haber... İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde
Son dakika haber... İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde
Son dakika haber... İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde

Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Yangınları, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
Türk Diyanet Vakıf-Sen, tam kapanmada sigara satışının yasaklanmasını önerdi Türk Diyanet Vakıf-Sen, tam kapanmada sigara satışının yasaklanmasını önerdi         
13:02
Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı "göz hakkı reyonu" akıma dönüştü!         
12:51
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık         
12:26
Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı         
12:14
2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi 2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi         
11:54
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı         
11:44
Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti         
11:29
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor         
09:10
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 13:15:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement