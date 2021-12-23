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Son dakika haber | İzmir polisinden 'Google Harita' dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber | İzmir polisinden 'Google Harita' dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı

23.12.2021 20:21

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir polisinden 'Google Harita' dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı "Google'dan arıyoruz" yalanıyla 3 milyon lira gelir elde eden dolandırıcılar yakalandı İzmir polisi, genellikle avukatlık büroları, muhasebe büroları ve farklı iş kollarındaki firmaları, Google'dan aradıklarını söyleyip;

İzmir polisinden 'Google Harita' dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı

"Google'dan arıyoruz" yalanıyla 3 milyon lira gelir elde eden dolandırıcılar yakalandı

İZMİR - İzmir polisi, genellikle avukatlık büroları, muhasebe büroları ve farklı iş kollarındaki firmaları, Google'dan aradıklarını söyleyip; firma ve şirketleri haritalarda görünmesine yönelik hizmet için para talep eden dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde avukatlık büroları, muhasebe büroları ve farklı iş kollarındaki firmalarını Google çözüm ortağından aradıklarını söyleyerek, Google Maps üzerinden güncelleme yapılmadığı takdirde harita üzerinden bilgilerin kalıcı olarak silineceğini ve artık Google arama motorunda iş yerinin gözükmeyeceği, bu işlemin yapılabilmesi için 500 TL ile 1500 TL arası ödeme yapılması gerektiği, bu ödemelerin kargo şirketi ile kapıda yapıldığının söylenerek vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, çağrı merkezinin söylediklerini kabul eden firmaların herhangi bir hizmet almadıkları da şikayetçi olan mağdurların beyanları ve ihbarları üzerine tespit edildi.

3 milyon liralık vurgun

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, arama yapılan çağrı merkezinin Karşıyaka ilçesinde faaliyet gösterdiği, olayla ilgili çok sayıda mağdurun olduğu ve şüphelilerin suçtan yaklaşık 3 milyon lira gelir elde edildiği belirlendi. 22 Aralık tarihinde adresi önceden belirlenen çağrı merkezine, polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda, çağrı merkezi çalışanı 24 şüpheli yakalandı.

Sözde Google sözleşme evrakları ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda, şüphelilerin vatandaşları arama yapmakta kullandıkları 24 adet laptop, hazır konuşma metinleri, iş başvurusunda bulunan personele ait CV'ler, sözde Google sözleşme evrakları ve müştekilere ait bilgiler ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 6 şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haber | İzmir polisinden 'Google Harita' dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı
Son dakika haber | İzmir polisinden 'Google Harita' dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı

Gözaltı, Google, Harita, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İzmir polisinden 'Google Harita' dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | İzmir polisinden 'Google Harita' dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika
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