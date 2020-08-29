Son dakika haber! İZMİR SAK timinden 30 Ağustos dalışı - Son Dakika

SAK timinden 30 Ağustos dalışı
İZMİR İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı dalış yaparak kutladı.
SAK bünyesinde görevli jandarma timi, Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi açıklarında, yaklaşık 20 metre derinliğe dalarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı dalış yaparak kutladı. Su altında Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı açan jandarmalar, "İzmir İl Jandarma Komutanlığı SAK Timi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı pankart açtı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 19:45 - Kaynak: DHA
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