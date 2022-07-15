Son dakika haber... İzmir Şehir Hastanesi İnşaatında Atık Su ve Kötü Koku Tepkisi - Son Dakika
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Son dakika haber... İzmir Şehir Hastanesi İnşaatında Atık Su ve Kötü Koku Tepkisi

15.07.2022 11:12

Son dakika haber... İzmir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan bir işçi, şantiyenin atık sularının yemekhanenin hemen yanında dışarı aktığını gösteren bir video paylaştı. Atık suların kötü koku yaydığını belirten işçi, yetkililerden bu soruna çözüm bulunmalarını istedi.

İzmir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan bir işçi, şantiyenin atık sularının yemekhanenin hemen yanında dışarı aktığını gösteren bir video paylaştı. Atık suların kötü koku yaydığını belirten işçi, yetkililerden bu soruna çözüm bulunmalarını istedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2014 yılında temeli atılan, Türkerler Holding ve Gama Holding ortaklığı tarafından yapılan İzmir Şehir Hastanesi inşaatında, atık suların dışarı akması nedeniyle kötü koku sorunu yaşanmaya başladı.

İşçilerden biri, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabında, şantiyenin atık sularının dışarı aktığını gösteren bir video yayınladı. Atık suların pis koku yaydığını belirten işçi, "Çok pis kokuyor. Biz, her gün bu kokuyu çekmek zorundayız. Yemekhane hemen 100 metre ileride. İşçiler burada yemek yiyor, yıkanıyor, temizleniyor ve yatıyor, kalkıyor. Yetkililerin buna acil bir çözüm bulması gerekiyor" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR TESPİT ETMİŞTİ

İzmir Şehir Hastanesi'nin şantiyesine ait atık suların vidanjörlerle taşınarak Bayraklı'nın ara sokaklarındaki kanal hatlarına döküldüğü, geçen haziran ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilmişti. İşçiler de geçen şubat ayında elektrik ve yemek sorunları olduğu gerekçesiyle şantiyede yürüyüp "Yönetim istifa" sloganı atmıştı.

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Kaynak: ANKA

Şehir Hastanesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İzmir Şehir Hastanesi İnşaatında Atık Su ve Kötü Koku Tepkisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... İzmir Şehir Hastanesi İnşaatında Atık Su ve Kötü Koku Tepkisi - Son Dakika
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