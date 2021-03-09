İzmir Valiliği, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangına müdahale eden iki güvenlik görevlisinin dumandan etkilenmeleri sebebiyle hastaneye kaldırıldığını ve gerekli müdahalenin ardından taburcu edildiklerini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu Merkezde saat 01.27'de elektrik kontağı kaynaklı çıkan yangının itfaiye yetkililerince söndürüldüğü hatırlatıldı.

Yangına ilk müdahalenin katta görevli personel tarafından yangın tüpleriyle gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Katta ve odada bulunan yabancılar ivedi tahliye edilmiştir. Olaya müdahale eden iki güvenlik görevlisi dumandan etkilenmeleri sebebiyle hastaneye kaldırılmış gerekli müdahale yapılarak hastaneden taburcu edilmiştir. Yangın esnasında ölen veya yaralanan bulunmamakla birlikte olay adli makamlara bildirilmiştir. Bazı basın organlarında yer alan yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna duyurulur."

İzmir'in Çiğli ilçesindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Gönderme Merkezi'nde gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülmüştü.