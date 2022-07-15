Son dakika haber | İzmir Valisi Köşger'den orman yangını uyarısı - Son Dakika
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Son dakika haber | İzmir Valisi Köşger'den orman yangını uyarısı

15.07.2022 14:24
Son dakika haber | İzmir Valisi Köşger'den orman yangını uyarısı

Gelen son dakika haberine göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger???????, meteorolojik verilere göre kent ve çevresinde 3 gün boyunca orman yangını tehlikesi öngörüldüğünü belirterek dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger???????, meteorolojik verilere göre kent ve çevresinde 3 gün boyunca orman yangını tehlikesi öngörüldüğünü belirterek dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın." ifadelerini kullandı.

Köşger, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Haritası'nı da paylaştı.

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Son dakika haber: İzmir İçin Orman Yangını Uyarısı Son dakika haber: İzmir İçin Orman Yangını Uyarısı Çeşme yangınları kısmi kontrol altında Çeşme yangınları kısmi kontrol altında
Kaynak: AA

Yavuz Selim Köşger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İzmir Valisi Köşger'den orman yangını uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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