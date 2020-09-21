Son dakika haber: İzmir Valisi Köşger, Selçuk'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Selçuk ilçesinde incelemelerde bulundu.

Köşger, temasları kapsamında Kaymakam Ekrem İnci'yi ardından Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i ziyaret etti.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Köşger, ardından Gökçealan Mahallesi'nde düzenlenen nar ve üzüm hasadına katıldı.

Vali Köşger, ilçede ilk kez örtülü alanda yetiştirilen muz serasında da incelemede bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'den bilgi alan Köşger, burada yaptığı konuşmada, bölge topraklarının bereketli olduğunu vurguladı.

Yavuz Selim Köşger, şunları kaydetti:

"İzmir ve Aydın olarak Evliya Çelebi'nin 350 önce söylediği 'Dağlarında yağ, ovalarında bal akan en bereketli topraklar' üzerindeyiz. Şimdiye kadar gelenekselmiş ürünler yetiştiriliyordu bu topraklarda. Şimdi ise tropikal bir bitki olan muzun deneneceği Selçuk'taki en büyük muz serasına sembolik olarak fidan dikimini başlatmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah tesisimiz bölgemiz ve çiftçilerimize örnek olur."