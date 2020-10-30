İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger , 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi. - Son Dakika

İzmir'deki depremde enkaz altındakileri kurtarmak için yine aynı ses: Kimse var mı?