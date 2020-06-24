Son dakika haber! İZMİR YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ, İLK EGELİLERE IŞIK OLACAK - Son Dakika

Son dakika haber! İZMİR YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ, İLK EGELİLERE IŞIK OLACAK

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'de 2005 yılından bu yana kazı çalışmalarının devam ettiği Bornova Yeşilova Höyüğü'nde, 2020 kazıları pandemiye karşı alınan önlemlerle başladı.

İZMİR'de 2005 yılından bu yana kazı çalışmalarının devam ettiği Bornova Yeşilova Höyüğü'nde, 2020 kazıları pandemiye karşı alınan önlemlerle başladı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Her yıl elde ettiğimiz bulgularla, ilk Egelilerin yaşamını anlamaya çalışıyoruz" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteği ile kazı çalışmalarının devam ettiği Yeşilova Höyüğü'nde, 2020 kazıları başladı. İzmir'in tarihine ışık tutan kazılar sayesinde kentin geçmişinin 5 bin yıl yerine 8 bin 500 yıl olduğu anlaşılmış, üst üste kurulmuş 9 köy bulunmuştu. Önceki çalışmalarda ayrıca binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz balığı, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da rastlandı. Bu yılki çalışmalarda koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerden bahseden Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Koronavirüs nedeniyle ekibimiz için özel önlemler alarak çalışmalara başladık. Sosyal mesafe kuralına uyuluyor. Sabah ve akşam ekip arkadaşlarımızın ateş ölçümleri yapılıyor. Kazı evinde iki kişinin dışında personel bulundurmama ya dikkat ediyoruz. Arazide ise sosyal mesafe kuralına uyarak, ona göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız bu zor dönemde çalışırken kültürel varlıklarımızı da ortaya çıkarmak. Bilim dünyasına yeni bilgiler kazandırmak" dedi.

'AVRUPA KÜLTÜRÜNÜN DE BEŞİĞİNİ OLUŞTURAN BİR KÜLTÜR'

Yeşilova Höyüğü kazısının İzmir'in tarih öncesi yaşamını ortaya çıkarmak için yapıldığını belirten Derin, "Burası, İzmirlilerin o dönemde nerede ve nasıl yaşadığını anlamaya çalıştığımız bir arkeolojik alan. Yeşilova ile Yassıtepe Höyüğü'nün aynı şekilde kazarak günümüzden 8 bin 500 yıl önce başlayan İzmir'in kültür sürecini anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Her yıl elde ettiğimiz bulgularla, ilk Egelilerin yaşamını anlamaya çalışıyoruz. Bitişik nizamda değil ayrı ayrı evlerde yaşayan, deniz ürünleri tüketen bir kültürden söz ediyoruz. Bu kültür aynı zamanda Avrupa kültürünün de beşiğini oluşturan bir kültür olduğunu biliyoruz. Hem Avrupa ile hem Anadolu'yla olan, ticareti gösteren bir kültürü görüyoruz. 2020 yılında ise bu kültürün derinliklerine inmek istiyoruz. Yeşilova Höyüğü'nde tarih öncesi dönemlerde 10 kere yerleşilmiş. Biz her tabakayı bir sayfa çevirir yine değiştirip en eski döneme ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İZMİR YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ, İLK EGELİLERE IŞIK OLACAK - Son Dakika

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