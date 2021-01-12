İzmit'te kahvehanede oyun oynayan ve kumar oynatanlara ceza - Son Dakika

İzmit'te kahvehanede oyun oynayan ve kumar oynatanlara ceza

İzmit\'te kahvehanede oyun oynayan ve kumar oynatanlara ceza
Son Güncelleme: 12.01.2021 00:19

İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 10 kişi ile başka bir kahvehanede kumar oynattığı belirlenen 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 10 kişi ile başka bir kahvehanede kumar oynattığı belirlenen 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

İzmit'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iki kahvehanenin açık olduğu ihbarını alan polis, baskın düzenlendi. Kahvehaneye giren polis ekipleri, masalarda oyun oynadığını belirlediği 10 kişiye sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesti.

Bir diğer kahvehaneye düzenlenen baskında ise duvara asılı halde oyun makinesi ele geçirildi. Kahvehanede bulunan 2 kişiye kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamaktan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmit'te kahvehanede oyun oynayan ve kumar oynatanlara ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit'te kahvehanede oyun oynayan ve kumar oynatanlara ceza - Son Dakika
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