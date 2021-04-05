Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı - Son Dakika

Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı

05.04.2021 14:24
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı, System.String[]

Son dakika haberler: İZMİT'te Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, hak sahipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalar atıldı.

İZMİT'te Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, hak sahipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalar atıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şimdi yeni bir döneme başladık. Bundan sonra inşallah Kocaeli şantiyeye dönecek. Alan, itfaiye araçlarının girmesinin mümkün olmadığı, ciddi deprem riski taşıyan ve dönüşüme girmesi gereken bir alan" dedi.

Cedit Mahallesi, 2015 yılında riskli alan olarak ilan edilmesinin ardından kentsel dönüşüm programına alındı. O tarihte İzmit Belediyesi tarafından başlatılan proje, 2020 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortaklığında yapılması için devredildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda proje kapsamında bin 105 konut ve 6 iş yeri ile alt ve üst yapı çalışmaları için 15 Haziran'da ihaleye çıkılacağı duyuruldu.

MÜLKİYETLER KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE DEVREDİLDİHak sahipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında ilk imzalar bugün düzenlenen imza töreni ile atıldı. Atılan imzalar ile hak sahiplerinin daha önce İzmit Belediyesi ile imzaladıkları sözleşmeler iptal edilerek, bölgedeki mülkiyet hakları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş oldu.'KOCAELİ ŞANTİYEYE DÖNECEK'Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Zannediyorum, bir belediye başkanı için hayatı boyunca alabileceği en büyük hediye, hizmet ettiği, hizmetkarı olduğu insanlar tarafından gösterilen teveccüh olsa gerek. Elinizde dövizlerle karşılamanız beni gerçekten duygulandırdı. Ne kadar hayırlı bir iş yaptığımızı bir kez daha görmüş oldum. Helali hoş olsun. Hepinize hayırlı olsun. Alanın mevcut hali ortada. Sahayı bilmeyen bir belediye başkanının laftan başka bir şey üretme şansı yoktur. İş üretme şansı yoktur. Boş konuşmuyoruz. Geldiğimiz günden beri aşağı yukarı 2 yıl oldu. Şimdi yeni bir döneme başladık. Bundan sonra inşallah Kocaeli şantiyeye dönecek. Alan itfaiye araçlarının girmesinin mümkün olmadığı, ciddi deprem riski taşıyan ve dönüşüme girmesi gereken bir alan" dedi.'ÖNEMLİ BİR KISMI 6 KATLI KONUTLAR OLACAK'Yapılacak kentsel dönüşüm projesinin detaylarını anlatan Başkan Büyükakın, şöyle konuştu:

"Toplam 115 bin metrekarelik bir alan. 482 tane yapı var. Bin 193 konut var. 21 tane iş yeri var. Bin 479 tane de hak sahibi var. Öncesinde 13 ve 16 katlı yapılardan oluşan bir proje vardı. Siluet açısından büyük bir blok ortaya çıkıyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla konuştuğumuzda kendisi, yatay mimari anlayışımız çerçevesinde, 'Kat sayısını düşürelim. Daha güzel bir yapıya kavuşturalım' dedi. Daha önceki sözleşmede 1479 konut üretilecekti, kat sayısını düşürdüğümüzde bu azaldı ve bin 105 konuta düşecek. Yol tarafından 2 kat gözüken, arka tarafta yüksek olan 13 katlı konutlar var. Buradaki konutların önemli bir kısmı 6 katlı konutlar olacak. Gördüğünüz gibi çok daha ferah bir yapı ortaya çıktı. Önceki projede 1+1 konutlar da vardı. Onların da iptali söz konusu oldu. Bu projede artık sadece 2+1 ve 3+1 konutlar olacak."


- İzmitkocaeli
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, Kocaeli, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor MHP'de Montrö bildirisine imza atan eski vekil Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi MHP'de Montrö bildirisine imza atan eski vekil Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz         
15:42
KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı         
15:39
Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange         
15:18
5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi         
14:51
Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü         
14:30
Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var         
14:13
Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi         
14:06
Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım         
13:34
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek         
12:38
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin         
11:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 16:07:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei