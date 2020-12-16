Son dakika haber... İzmit'te köpeklerin ölümünden sorumlu işçilere bin 902'şer TL para cezası - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 köpeğin ölümü ile ilgili, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından olaydan sorumlu İzmit Belediyesi işçilerine bin 902'şer TL para cezası kesildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde uyuşturucu iğne ile vurulmuş halde ölü bulunan 3 köpekle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Köpeklerin ölü bulunmasından önceki gece İzmit Belediyesi ekiplerinin vatandaşların şikayeti üzerine bölgede rutin çalışma başlattığı ve köpeklerin toplama çalışması sırasında uyuşturucu iğne kullandıklarının tespit edildiğinin ifade edildiği yazılı açıklamada, köpeklerin ölümünden sorumlu işçilere bin 902'şer TL para cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kurumumuzca yapılan olay yerindeki incelemede 3 adet cansız halde köpeğin bulunduğu, 2 köpeğin üzerinde yakalamak için kullanılan uyuşturucu iğne bulunduğu, diğerinin ise aynı iğnelerin yol açabileceği iz ve emarelerin olduğu ve köpeklerin küpesiz olduğu anlaşılmıştır. Çevre ve Doğa Hayvanları Koruma polisi, Büyükşehir ve İzmit Belediyesi ekipleri ile beraber yapılan araştırma ve soruşturmada, bir gün önceki akşam saatlerinde İzmit Belediyesine gelen olay yeri ve civarında saldırgan ve küpesiz köpeklerin olduğu ihbarı üzerine, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı iki ekip görevlendirildiği anlaşılmıştır. Görevlendirilen ekiplerden birisi yaralı köpeği alıp Büyükşehir belediyesine ait rehabilitasyon merkezine götürdüğü, diğer ekibin ise köpeklerin toplanma çalışmasına uyuşturucu madde ile devam ettiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığının da kaydedildiği açıklamada, "Bu tespitler üzerine, kurumumuzun 11 Aralık 2020 tarihindeki tutanağa istinaden İzmit Belediyesi taşeron işçileri ilgili kişiler hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği 'sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanlar' hükmü ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında her bir kişiye ayrı ayrı bin 903 TL idari yaptırım kararı düzenlenmiştir. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili kişiler hakkında adli soruşturma başlatılmıştır" diye belirtildi. - KOCAELİ