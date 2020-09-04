Son dakika haber | İzmit'te zincirleme kaza, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2)- Yeniden
Son dakika gündem haberi... İZMİT'te, TEM Otoyolu Bekirdere viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 28 araç çarpışırken, 1 kişi yaralandı.
İZMİT'te, TEM Otoyolu Bekirdere viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 28 araç çarpışırken, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Kaza saat 20.15 sıralarında, TEM Otoyolu Bekirdere Rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden bir araçtan yola mazot dökülmesi sonucu kayganlaşan karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Otoyolda sürücülerin konrolünden çıkarak kayan 28 araç ardı ardına çarpıştı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan 1 kişiye 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Yolcu otobüsleri ile araçlarda bulunanlar aşağı inerek yolun ulaşıma açılmasını beklerken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri mazot dökülen bölgeye kum döktü. Kaza yapan araçlar çekicilerle yoldan kaldırılmaya başlandı. Yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 21:38 - Kaynak: DHA
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