Üye Girişi
Son dakika haber... İznik Gölü'ndeki bazilikanın 13. yüzyılda gömülerek terk edildiği ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haber... İznik Gölü'ndeki bazilikanın 13. yüzyılda gömülerek terk edildiği ortaya çıktı

01.10.2021 10:59
Son dakika haber... İznik Gölü'ndeki bazilikanın 13. yüzyılda gömülerek terk edildiği ortaya çıktı, System.String[]

Son dakika haber... Bursa'da adını Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan İznik'ten alan gölde, kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta ve 1 metre derinlikte bulunan bazilikanın (büyük kilise) 13. yüzyılda Laskarisler döneminde terk edildiğine dair bilgilere ulaşıldı.

Bursa'da adını Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan İznik'ten alan gölde, kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta ve 1 metre derinlikte bulunan bazilikanın (büyük kilise) 13. yüzyılda Laskarisler döneminde terk edildiğine dair bilgilere ulaşıldı.

Bölgede 10. yüzyılda yaşanan büyük depremdeki çökmenin etkisi ya da suların yükselmesiyle göl sularına gömüldüğü tahmin edilen bazilikada Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, İznik Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bilimsel danışmanlığında 2015 yılında başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmalar sürüyor.

Araştırma ekibi, Amerikan Arkeoloji Enstitüsünce 2014 yılında dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri seçilen bazilika hakkında önemli bilgilere ulaştı.

Kazının bilimsel danışmanı BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, AA muhabirine, bu sezon 4 Temmuz'da başlayan kazı çalışmalarının 28 Eylül'de sona erdiğini söyledi.

Şahin, "İznik Gölü Bazilikal Kilise, hem Aziz Neophytos adına inşa edilen bir kilise olması hem de öncesinde büyük olasılıkla I. Konsil'in burada toplanma olasılığı nedeniyle dini turizm açısından oldukça önemli bir kalıntı. Bu nedenle burada söz konusu olasılıkların gerçek olup olmadığını ortaya çıkarmak üzere kazı çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

Bu sezon kazılarda en az 2 yıldız bröve sahibi 12 su altı arkeoloğu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisinin yer aldığını dile getiren Şahin, 2021 yılı çalışmalarına BUÜ'nün yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar, İstanbul, Kocaeli ve Düzce üniversitelerinden öğrencileri de kabul ettiklerini bildirdi.

10. yüzyıldaki büyük depremin etkileri

Prof. Dr. Şahin, bu sezon 480 dalış gerçekleştirildiği bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dalışlar neticesinde sorularımızı kanıtlayacak bulgulara ulaşmaya çalıştık. Buluntular arasından en önemli sonuç, kilisenin tam olarak 13. yüzyılda yani Laskarisler döneminde terk edildiği ve kaderine bırakıldığı. Yapı temellerinin 13. yüzyıldan sonra su altında kalmış olma ihtimali de var. Çünkü kazı yaptığımız alanda kilisenin gömülerek terk edildiğini tespit ettik. Bu, önemli bir ayrıntı. Gömülerek terk edilmiş olması, yapının Hristiyanlar tarafından önemsendiğini ve kutsandığını göstermekte. Henüz su altında ne zaman kaldığıyla ilgili açık bir veriye ulaşamadık ama yapının ilk etkili şekilde yıkılması, 10. yüzyılda gerçekleşen büyük depremde gerçekleşmiş olmalı. Bu konuda önemli ipuçları elimizde var.

Bu deprem, bütün körfezi etkisi altına almış ve İstanbul'a kadar büyük bir yıkıma neden olmuştur. Büyük bir ihtimalle 10. yüzyıldan sonra tekrar eski ihtişamına, görkemli günlerine dönemedi ve esaslı bir onarım yapılamadı. Elde edilen verilere göre, kilise biraz daha küçültülerek bir mezar kilise olarak varlığını devam ettirdi, kutsallığından dolayı. Sonrasında da 13. yüzyılda Laskarisler döneminde tamamen terk edilerek kaderine bırakıldığını en azından bu sene yaptığımız kazılarla kesin olarak ortaya çıkarmış olduk."

Yapının 10. yüzyılda gerçekleşen büyük bir depremde ayakta kalmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Şahin, 2021 kazılarında 13. yüzyıla ait buluntuların ortaya çıktığını, bunun en azından 300 yıl daha yapının bir şekilde kullanıldığını gösterdiğini anlattı.

Kazı yaptıkları alanda bol miktarda parçalanmış mermer bloklar bulduklarına değinen Şahin, "Bu bloklar bize yapının 13. yüzyılda gömülerek terk edildiğini düşündürüyor." ifadesini kullandı.

Şahin, Fransa'daki Grenoble Üniversitesinden jeologlarla İznik ve yakın çevresinin geçmişte yaşadığı büyük depremleri tespit etmek amacıyla 2018'den bu yana çalışma yürüttüklerini belirtti.

"Önümüzdeki senenin sonlarına doğru burada bir su altı müzesi göreceksiniz"

Şahin, su altından toplanan hafriyat toprağının karaya taşınarak eleklerden geçirildiğini dile getirdi.

"Bu seneki buluntularımız arasında 100'e yakın sikke, 450 parça seramik, çok sayıda metal parçaları ortaya çıktı." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Alanın özelliğiyle ilgili olsa gerek çok sayıda ahşap buluntuyla karşılaştık. Bundan sonraki aşamada, gelecek sene kazı başlayana kadar buluntuları kaydedip kataloglayacağız ve araştırmalarını yaparak ne olduklarını tespit etmeye çalışacağız.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bu alanı su altı müzesi haline getirmeye yönelik daha önceki yıllarda çalışma başlatılmıştı ama ciddi anlamda ilk defa bu sene bir proje ortaya çıktı. Projeyi tamamladık, şu anda izin aşamalarında. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki senenin sonlarına doğru burada bir su altı müzesi göreceksiniz."

Şahin, su altı kazılarının her aşamasının Ar-Ge niteliği taşıdığını vurguladı.

Kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla ilgili sürece değinen Şahin, şöyle konuştu:

"İlk başladığımızda yaklaşık 10 yıllık bir kazı programı yapmıştım. Kazılara 2015'te başlamıştık. 2025 yılı, I. Ekümenik Konsil'in toplandığı 325 yılının 1700'üncü yılına denk düşüyor. Başlangıçta kazıları 2025 yılında tamamlamayı düşünüyordum ama yapı kalıntısı tahminimizin ötesinde çok fazla bir alana yayılmış. Su altında çok fazla mimari var. Daha da önemlisi bir mezar kilise haline getirilmiş yani bir hazire durumunda. Dolayısıyla kazılar beni emekli eder, asistanımı bile emekli eder. Ben devam etmesinde fayda görüyorum. Müze haline getirildikten sonra bu tür aktif kazıların olması, ziyaretçilerin ilgisini daha fazla çeker."

İznik Gölü, Selçuklu, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İznik Gölü'ndeki bazilikanın 13. yüzyılda gömülerek terk edildiği ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce 11:06 Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı 11:03 Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı 2.5 aylık tatil sonrası açılan TBMM'nin gündeminde 4 konu var 10:58 2.5 aylık tatil sonrası açılan TBMM'nin gündeminde 4 konu var
Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi 10:48 Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller 10:35 İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak 10:14 İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti 09:57 Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor 09:48 Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor

Son Dakika Haberleri
11:05 Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce
11:04 İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda
11:03 Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
10:58 2.5 aylık tatil sonrası açılan TBMM'nin gündeminde 4 konu var
10:51 Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi
10:48 Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi
10:47 Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var
10:44 Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,88'den işlem görüyor
10:34 İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller
10:27 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti         
11:11
İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda         
11:04
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi         
10:52
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var         
10:48
5 aylık hamile Sezen'in katil kocası kendini böyle savundu: Metruk binada ilişkiye girdik, daha sonra 'çocuk senden değil' dedi 5 aylık hamile Sezen'in katil kocası kendini böyle savundu: Metruk binada ilişkiye girdik, daha sonra 'çocuk senden değil' dedi         
10:20
Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi         
10:04
Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim         
09:54
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler         
08:44
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a şok suçlama: Kendi markalarına öncelik veriyor ve satıcılar arasında ayrımcılık yapıyor Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a şok suçlama: Kendi markalarına öncelik veriyor ve satıcılar arasında ayrımcılık yapıyor         
20:33
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 11:23:26. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... İznik Gölü'ndeki bazilikanın 13. yüzyılda gömülerek terk edildiği ortaya çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement