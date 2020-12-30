Son dakika! 30 kilometre takip edilen araçtan silah ve uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son dakika! 30 kilometre takip edilen araçtan silah ve uyuşturucu çıktı
30.12.2020 23:04
Son dakika haberine göre Bursa'nın İznik ilçesinde 30 kilometre takip edilen şüpheli araçtan uyuşturucu madde ve silah çıktı.
Bursa'nın İznik ilçesinde 30 kilometre takip edilen şüpheli araçtan uyuşturucu madde ve silah çıktı.
Olay, İznik- Sakarya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik Emniyeti akşam saatlerinde şüpheli araç ihbarı aldı. İznik merkezden yaklaşık 30 kilometre takip sonucu durdurulan 54 AEK 393 plakalı otomobilde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 gram bonzai ile mermi ele geçirildi. Araç sürücüsü Ö.Y gözaltına alınırken, araç içinde detaylı arama çalışmaları yapmak için emniyet otoparkına çekildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor - BURSA
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