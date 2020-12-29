Son dakika haber | İznik'te sıcaklık yükseldi, halk sahile koştu - Son Dakika

Son dakika haber | İznik'te sıcaklık yükseldi, halk sahile koştu

29.12.2020 18:03
Son dakika haber | İznik'te sıcaklık yükseldi, halk sahile koştu, System.String[]

Son dakika haberi... BURSA'nın İznik ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar, sahile akın etti.

BURSA'nın İznik ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar, sahile akın etti.

İznik ilçesinde, aralık ayında yazdan kalma bir gün yaşandı. Soğuk havaların ardından ilçede güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar dışarı çıktı. Hava sıcaklığının 20 derece olduğu ilçede vatandaşlar, sahilde gezerek sıcak havanın keyfini çıkarttı. Çocuklar parklarda aileleriyle hoş vakit geçirirken, kimisi de sahilde fotoğraf çekindi. Kimileri de gölde bulunan martılara yem attı.


Son dakika haber | İznik'te sıcaklık yükseldi, halk sahile koştu
Son dakika haber | İznik'te sıcaklık yükseldi, halk sahile koştu
Son dakika haber | İznik'te sıcaklık yükseldi, halk sahile koştu
Son dakika haber | İznik'te sıcaklık yükseldi, halk sahile koştu
Son dakika haber | İznik'te sıcaklık yükseldi, halk sahile koştu
Son dakika haber | İznik'te sıcaklık yükseldi, halk sahile koştu
Son dakika haber | İznik'te sıcaklık yükseldi, halk sahile koştu
Son dakika haber | İznik'te sıcaklık yükseldi, halk sahile koştu
Son dakika haber | İznik'te sıcaklık yükseldi, halk sahile koştu
Son dakika haber | İznik'te sıcaklık yükseldi, halk sahile koştu

İznik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İznik'te sıcaklık yükseldi, halk sahile koştu - Son Dakika


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