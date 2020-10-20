Son dakika haber: İznik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber: İznik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı
20.10.2020 16:29
Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonet ile taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonet ile taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İznik- Yenişehir kara yolunda seyreden Bilal R. idaresindeki 16 UE 730 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Baki Raşit N'nin kullandığı 16 T 7512 plakalı taksiyle çarpıştı.
Kazada, sürücüler Bilal R. ve Baki Raşit N. ile takside bulunan yolcu Özlem A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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