Son dakika haber: "İzole tatil" bungalov evlere ilgiyi artırdı - Son Dakika

Son dakika haber: "İzole tatil" bungalov evlere ilgiyi artırdı

Son dakika habere göre Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bungalov evlerin yer aldığı Adrasan, Olimpos ve Çıralı gibi turizm merkezlerine ziyaretler arttı.

Son dakika haber:

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bungalov evlerin yer aldığı Adrasan, Olimpos ve Çıralı gibi turizm merkezlerine ziyaretler arttı.

Kemer ilçesinde bulunan Çıralı, Kumluca ilçesinde bulunan Adrasan ile Olimpos antik kent kalıntıları, eşsiz doğası, bungalov evleri, caretta carettaların yumurta bıraktıkları sahiliyle özellikle Kovid-19 sürecinde tatilcilerin gözdesi oldu.

Doğayla iç içe ve "izole" bir tatil geçirmek isteyenlerin adresi haline gelen bölge, meşhur ağaç evleriyle de tanınıyor.

Adrasan'da otel sahibi Serkan Konuralp, AA muhabirine, dinlenmek ve doğayla baş başa kalmak isteyenlerin bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

Konuralp, bölgede genellikle aile tarafından işletilen bungalov evlerin, küçük otellerin yer aldığını, Adrasan'da yaklaşık 100 tesisin bulunduğunu bildirdi.

Tekne turlarının da düzenlendiğine değinen Konuralp, "Dünyaca ünlü Likya yürüyüş yolunun bir parçasıyız. Özellikle Kovid-19 sürecinde Avrupa'dan ve dünyanın değişik noktalarından yürüyüş yapmak için çokça misafirlerimiz oldu. Likya yolu turunun yanı sıra yoga, endemik türleri gözleme etkinliklerini katılanların da adresi olduk." dedi.

Konuralp, genellikle nisan ile kasım arasında turizm hareketliliğinin yaşandığı Adrasan'da, düşük, orta ve yüksek gelire sahip her kesimden insanı görmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Bölgenin temizliğinin korunması, doğasının bozulmadan gelecek nesillere aktarılması ve yerel yönetimlere destek vermek amacıyla bir dernek kurma çalışmaları içinde olduklarını aktaran Konuralp, her pazartesi günü de gönüllü olarak otel sahiplerinin, çalışanlarının plaj temizliği yaptığını anlattı.

Gönül rahatlığıyla tatillerini yapıp, evlerine dönüyorlar

Otel sahiplerinden Süleyman Deniz de Adrasan'ı cennetten bir köşe olarak nitelendirdiklerini dile getirdi.

Bölgenin popülerliğinin her geçen gün arttığına işaret eden Deniz, yeşil ile mavinin buluştuğu bölgenin berrak, temiz koylara sahip olduğunu kaydetti.

Deniz, Adrasan'ın kültür turizmine de hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Likya yolu üzerindeyiz, Avrupalı turistlerin gözde merkezlerinden biri haline geldik." diye konuştu.

Bölgenin misafirlere pozitif enerji sunduğunu belirten Deniz, tesislere gelenlerin ikinci günden itibaren kendilerini aileden biri gibi hissetmeye başladığını anlattı.

Adrasan'da yerli ve yabancı turistlere bungalov evlerle hizmet veren Hüseyin Aykurt, bölgenin marka değerini ve güzelliğini artırmak amacıyla kaliteli hizmet sunduklarını vurguladı.

Kovid-19 döneminde en çok tercih edilen bölge haline geldiklerine dikkati çeken Aykurt, "İnsanlar daha çok, küçük otellerin bulunduğu yerleri tercih etmeye başladı. Bizler de gerekli tedbirlerimizi aldık. İnsanlar önce tereddüt ediyorlardı ancak buraya gelip, gördüklerinde gönül rahatlığıyla tatillerini yapıyorlar ve mutlu, keyifli olarak evlerine dönüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm hareketliliğinin bayram öncesi başladığını dile getiren Aykurt, "Okullar açılana kadar rezervasyonlarımız olumlu şekilde devam edecek gibi gözüküyor." ifadesini kullandı.

"Hafta sonları yüzde 100'e yakın doluyuz"

Olimpos'ta ağaç evlerin işletmeciliğini yapan Kadir Kaya, yeni normale geçilmesiyle tedbirlerle hizmete açıldıklarını bildirdi.

Olimpos ve çevresindeki tatilin doğayla iç içe konsepti dolayısıyla daha güvenli olduğuna dikkati çeken Kaya, "Burada kapalı alan konaklama dışında yok. Herkes açık havada, doğayla iç içe tatilin keyfini çıkarıyor. Hafta içi ve hafta sonları neredeyse yüzde 100'e yakın doluyuz. Çok büyük bir ilgi var. Sezona geç başladık ama geçen yıllardan bizim için farkı yok. Herkes izole tatil aradığı için Olimpos ve çevresini tercih ediyor." dedi.

Çıralı'nın yer aldığı Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya da son yıllarda caretta carettalarla anılmaya başlanan Çıralı'ya olan ilginin, Kovid-19 sürecinde yeni normal döneme geçilmesiyle hızla arttığına işaret etti.

Altınkaya, Çıralı'ya sadece caretta caretta yavrularını görmek için bile gelen turistler olduğunu, bölgeye gelenlerin izole bir tatil yaptığını kaydetti.

Çıralı'da yoğun olarak bungalov denilen ahşap evler bulunduğunu belirten Altınkaya, "Tatilciler birbirlerini neredeyse görmüyor bile. Turizmde herkes sıkıntı yaşarken Çıralı'da herhangi bir sorun bulunmuyor. Hafta içleri yüzde 80, hafta sonları ise yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşıyoruz. Çıralı hem gözlerden uzak, izole tatil hem de caretta carettalar sayesinde sorunsuz, güzel bir sezon yaşıyor." ifadelerini kullandı.

5 doktor ailesi, tatil için Adrasan'ı seçti

Adrasan'da tatil yapan Anestezi Uzmanı Dr. Rıza Talo da Kovid-19 nedeniyle yoğun bir çalışma süreci yaşadıklarını, çok yorulduklarını söyledi.

Dinlenmek için 5 doktor aileyle plan yaptıklarını anlatan Talo, "Buranın Kovid-19'dan uzak olduğunu düşündük, doğal bir ortam. Temiz olduğunu da daha önce gelen arkadaşlardan dinledik. Bizim için de uygun olduğunu düşündük, arkadaşlarla geldik. Kovid-19 salgınına karşı ideal bir yer olduğunu düşünüyorum. Burada gerekli önlemler alınmış, sosyal mesafeye de dikkat ediliyor." diye konuştu.

Olimpos, Adrasan, Çıralı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 10:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 'İzole tatil' bungalov evlere ilgiyi artırdı - Son Dakika
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