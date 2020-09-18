Jailson, Dalian Pro'da

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Jailson, Çin Ligi ekiplerinden Dalian Pro'ya transfer oldu. Sarı-lacivertliler bu transferle ilgili görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi açıklamayı yaptı.

Fenerbahçe'ye 2018-2019 sezonunda katılan Brezilyalı orta saha Jailson, Çin Ligi ekiplerinden Dalian Pro'ya transfer oldu. Çin basınında yer alan habere göre Jailson için sarı-lacivertlilere 5 milyon Dolar bonservis bedeli ödeyecek olan Dalian Pro'da Teknik Direktör Rafael Benitez'in 25 yaşındaki futbolcuyu uzun bir süredir takip ettiği belirtildi. Dalian Pro'da Marek Hamsik, Salomon Rondon gibi isimlerle birlikte forma giyecek olan Jailson, sarı-lacivertlilerle çıktığı 63 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)