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Son dakika haber: Jandarma 1 ayda 144 olaya müdahale etti, 188 şüpheliye işlem yaptı - Son Dakika

Son dakika haber: Jandarma 1 ayda 144 olaya müdahale etti, 188 şüpheliye işlem yaptı

03.02.2022 17:34
Son dakika haber: Jandarma 1 ayda 144 olaya müdahale etti, 188 şüpheliye işlem yaptı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Ocak ayı içerisinde müdahale ettiği 144 olayda 188 şahsa işlem yaptı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Ocak ayı içerisinde müdahale ettiği 144 olayda 188 şahsa işlem yaptı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ocak ayı içerisinde 'kasten yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu madde ticareti', 'terör' ve 'kaçakçılık' suçlarında 144 olaya müdahale etti. Ekipler bahse konu suçlarda 188 şahsa işlem yapan ekipler tarafından yapılan aramalarda ise 95 bin 600 makaron, 41 kilogram tütün, 3 bin 297 adet tarihi eser, 550 gram ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca, kayıp olarak aranan 5 şahıs bulunarak ailesine teslim edilirken, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 326 kişi de yakalandı. Korona virüs denetimlerini de sürdüren ekipler, vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamında yaşamaları, izolasyon kurallarına uyulmasının sağlanması amacıyla, gerekli denetim ve kontroller yaparken, 3 kişiye karantina kuralına uymamak suçundan idari para cezası uyguladı.

Türkiye Huzur Güven Uygulaması

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin temini maksadıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında da 4 bin 904 şahsı sorgularken, bu şahıslardan çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 19 kişi yakalandı. Uygulama kapsamında kontrolü yapılan 2 bin 284 araçtan 15'i trafikten men edilirken 64 araca da idari para cezası uygulandı. - KAYSERİ

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Jandarma, Kayseri, Türkiye, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Jandarma 1 ayda 144 olaya müdahale etti, 188 şüpheliye işlem yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Jandarma 1 ayda 144 olaya müdahale etti, 188 şüpheliye işlem yaptı - Son Dakika
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