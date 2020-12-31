Son dakika haber | Jandarma 74 devriye 224 personelle uygulama yaptı

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ta jandarma ekipleri 74 devriye 224 personelle huzur ve güven uygulaması yaptı.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri 74 devriye 224 personelle huzur ve güven uygulaması yaptı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 30 Aralık 2020 günü 09.00-01.00 saatleri arasında Jandarma sorumluluk bölgesinde 5 periyotta gerçekleştirilen Huzur Güven Uygulaması kapsamında 74 devriye 224 personelin katılımıyla kontrol ve uygulamalar gerçekleştirildi. Denetimlerde 5 bin 443 şahıs sorgulandı. Hakkında yakalama kararı bulunan 12 şahıs yakalandı. 3 şahsa 4 bin 980 TL idari para cezası uygulandı. 2 bin 452 araç sorgulanarak, yakalama kaydı bulunan 8 aranan araç yakalandı. 58 araca, toplamda 34 bin 763 TL cezai işlem uygulandı. 262 işyeri genelgeler kapsamında ve asayiş yönünden denetlendi. Yol kontrol ve uygulamalarında irsaliyesiz 4 bin 100 kilogram kaçak kömür yakalanarak yasal işlem yapıldı. - ZONGULDAK

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