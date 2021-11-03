Son dakika haber! Jandarma çalıntı aküleri hurdacıya satılmak üzereyken ele geçirdi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, bir köyden çalınan traktör ve kamyonun akülerini hurdacıya satıldığı esnada ele geçirdi.

Olay, Evciler ilçesi Gökçek ve Madenler köylerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, traktör ve kamyon akülerinin çalınması olayları ile ilgili olarak jandarma ekipleri harekete geçti. Gökçek köyünde ikamet eden K.D. isimli şahsın Dinar ilçesinde hurdacılara akü ve hurda malzemeler satacağı bilgisini alan ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda, ekipler şahsın çaldığı aküleri hurdacıya satacağı esnada suçüstü yapıldı. Ardından araçta yapılan aramada 0,42 gram da eroin maddesi ele geçirildi. K.D., isimli şahsın yapılan sorgusunda aküleri daha önceden olay yerinde ayakkabı izi tespit edilen S.Ç., isimli şahıstan para karşılığı satın aldığını söyledi. Bunun üzerine jandarma ekipler şüpheli S.Ç.'yi gözaltına aldı. S.Ç., isimli şahıs yapılan sorgusunda bölgede meydana gelen akü hırsızlıklarını kendisinin yaptığını itiraf etti. S.Ç. ve K.D. isimli şahıslar gözaltına alınırken çalınan aküler sahiplerine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR