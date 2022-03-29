Son dakika haber... Jandarma, Dalaman ve Ortaca Orman İşletme Müdürlükleri'ne operasyon düzenledi - Son Dakika
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Son dakika haber... Jandarma, Dalaman ve Ortaca Orman İşletme Müdürlükleri'ne operasyon düzenledi

29.03.2022 13:14
Son dakika haber... Jandarma, Dalaman ve Ortaca Orman İşletme Müdürlükleri'ne operasyon düzenledi

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, sabah saatlerinde Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ile Ortaca Orman İşletme Şefliği'ne operasyon düzenledi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, sabah saatlerinde Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ile Ortaca Orman İşletme Şefliği'ne operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışanları dışarı çıkardığı ve binalardaki evrak ve bilgisayarlarda inceleme yaptığı belirtiliyor.

Operasyonda iki müdür ile bazı çalışanlar ve çevredeki çeşitli mahallelerin muhtarlarının ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Bu arda müdür ve şeflerin odalarının yanı sıra kamet ve araçlarında arama yapıldığı bildirildi. Sabah saat 06: 00'dan beri devam eden operasyonda bir yanda aramalar devam ederken diğer yanda da ifade alma işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. - MUĞLA

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İl Jandarma Komutanlığı, Dalaman, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Jandarma, Dalaman ve Ortaca Orman İşletme Müdürlükleri'ne operasyon düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Jandarma, Dalaman ve Ortaca Orman İşletme Müdürlükleri'ne operasyon düzenledi - Son Dakika
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