Jandarmadan sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon - Son Dakika

Jandarmadan sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon

09.01.2021 09:21

Jandarmadan sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte kimlik, sağlık raporu ve trafik kaza tespit tutanağı düzenleyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarmadan sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte kimlik, sağlık raporu ve trafik kaza tespit tutanağı düzenleyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İki adrese yapılan baskınlarda farklı isimler adına düzenlenmiş 12 adet sahte kimlik, 8 adet sürücü belgesi, 25 adet kredi kartı ele geçirdi. Operasyonda iki şahıs gözaltına alınırken, dolandırıcılık yöntemiyle elde edildiği belirlenen 500 bin TL'ye de el konuldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; bir takım şahısların gerçek kişilere ait kimlik bilgilerini temin ederek, başka şahıslar adına sahte resmi belge düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri bilgisini aldı. Çalışma başlatan Jandarma ekipler A.A. ve M.T. isimli şüphelilerin Bakırköy ve Fatih'te kiraladıkları adreslerde, yüklü miktarda para karşılığında sahte belge düzenleyerek piyasaya sürdüklerini tespit etti.

Fatih'te İrtibat Kurup Bakırköy'de Üretim Yapıyorlardı!

A.A. ve M.T. yi uzun süre takibe alan jandarma ekipleri, şüphelilerin Fatih'teki adreslerinde sahte kimlik ve belge isteyen şahıslar ile irtibat kurduklarını, Bakırköy'deki adreste ise ürettikleri sahte belgeleri sakladıklarını tespit etti. Jandarma ekipleri dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi için operasyon başlattı.

Adresten Sahte Evrak Fışkırdı

Jandarma ekiplerince Bakırköy ve Fatih'teki adreslerde yapılan aramalarda; evlerin odalarında bulunan dolaplarda ve çantalarda farklı isimler adına düzenlenmiş 12 adet sahte kimlik kartı, 8 adet sürücü belgesi, 25 adet kredi kartı, dolandırıcılık yöntemi ile elde ettiği değerlendirilen 100 bin TL ve 2 fotokopi makinesi ele geçirildi. Ayrıca ekipler; şüphelilere ait 8 farklı bankadaki toplam 10 hesapta bulunan 400.000 TL mevduata suçtan elde edilen gelir kapsamında el koydu. Jandarma ekiplerince A.A. ve M.T. isimli şüpheliler sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Fotokopi Makinesi ile Suç Çoğalttılar

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki sorgulamalarında; çeşitli yollarla temin ettikleri gerçek kişilere ait kimlik bilgilerini kullanarak yüklü miktarda para karşılığında kendileri ile irtibat kuran şahıslar adına sahte trafik kazası tespit tutanağı, sahte kimlik kartı, sahte ehliyet ve sahte sağlık raporu gibi belgeler düzenlediklerini itiraf etti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.A. ve M.T. isimli şüpheliler sorgularını müteakip çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon
Jandarmadan sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon
Jandarmadan sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon
Jandarmadan sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Jandarma, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu Çukur'un 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Nejat İşler diziye geri dönüyor Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan Trump'tan sert sözler: Bizi susturamayacaksınız Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı         
09:42
Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi         
09:23
"Gizemli Yol'a" giren araçlar kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor         
08:37
Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi         
07:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 3 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 3 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
06:38
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Elon Musk'ın Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı         
22:54
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı         
20:40
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:27
Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak         
17:52
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi         
15:41
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı         
13:06
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 10:15:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei