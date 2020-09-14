Son dakika haber... Jandarma ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Elazığ'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla kentte İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetliyor.

Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki yol kontrol noktalarında araçları durdurarak vatandaşlara, salgından korunmaları için Kovid-19 kurallarını hatırlatıyor.

Köy köy, mahalle mahalle gezip, denetim yapan ekipler, megafonla esnaf ve vatandaşlara çağrıda bulunarak sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları ile karantina tedbirlerine riayet etmelerini istiyor.Denetimler sırasında Kovid-19 tedbirlerine uymayıp toplum sağlığını tehlikeye atan vatandaşlara ise idari para cezası uygulanıyor.