Elazığ'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini titizlikle sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla kentte İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetliyor.
Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki yol kontrol noktalarında araçları durdurarak vatandaşlara, salgından korunmaları için Kovid-19 kurallarını hatırlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 10:33 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Jandarma ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika