Son dakika haber... Jandarma ekipleri Silivri'de pazar denetimi yaptı - Son Dakika

Son dakika haber... Jandarma ekipleri Silivri'de pazar denetimi yaptı

18.11.2020 14:11
Son dakika haber... Jandarma ekipleri Silivri'de pazar denetimi yaptı, System.String[]

Son dakika haberi... İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Silivri'de koronavirüs tedbirlerini denetledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Silivri'de koronavirüs tedbirlerini denetledi.

Gümüşyaka Mahallesi'nde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ve trafik ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerinde koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere yönelik kontroller yaptı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda jandarma ekipleri, esnafın ve vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Denetimlerde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın pazar esnafına yaptığı HES kodu çağrısına uyulduğu görüldü.

Ekiplerin kontrolleri sıklaştıracağı belirtildi.

Koronavirüs, Jandarma, İstanbul, Silivri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Jandarma ekipleri Silivri'de pazar denetimi yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı "Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti Torun, koronadan ölen dedesinin 6 saat sonra alınmasına isyan etti: Ceset torbası verip 'siz indireceksiniz' dediler
Lille forması giyen Zeki Çelik: Tottenham benimle ilgileniyor Lille forması giyen Zeki Çelik: Tottenham benimle ilgileniyor         
13:56
Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu         
13:18
Son Dakika! Türk Hava Yolları: Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir Son Dakika! Türk Hava Yolları: Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir         
12:59
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
MHP'den ihraç edilen vekilden Alaattin Çakıcı'ya eleştiri: Kılıçdaroğlu'na hakaret etme hakkı yok MHP'den ihraç edilen vekilden Alaattin Çakıcı'ya eleştiri: Kılıçdaroğlu'na hakaret etme hakkı yok         
12:10
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu! Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu!         
11:47
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada         
11:23
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı         
10:42
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi         
09:53
Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı nisan ayından daha kötü Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı nisan ayından daha kötü         
09:21
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 14:17:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Jandarma ekipleri Silivri'de pazar denetimi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei