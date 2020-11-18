Son dakika haber... Jandarma ekipleri Silivri'de pazar denetimi yaptı - Son Dakika

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda jandarma ekipleri, esnafın ve vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Gümüşyaka Mahallesi'nde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ve trafik ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerinde koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere yönelik kontroller yaptı.

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