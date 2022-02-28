Son dakika haber: Jandarma ekiplerinden traktör ve tarım araçlarına özel denetim - Son Dakika
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Son dakika haber: Jandarma ekiplerinden traktör ve tarım araçlarına özel denetim

28.02.2022 12:44
Son dakika haber: Jandarma ekiplerinden traktör ve tarım araçlarına özel denetim

Son dakika habere göre Düzce'de tarım araçlarına yönelik denetim yapan jandarma ekipleri, 13 traktör sürücüsüne 21 bin 588 TL cezai işlem uyguladı.

Düzce'de tarım araçlarına yönelik denetim yapan jandarma ekipleri, 13 traktör sürücüsüne 21 bin 588 TL cezai işlem uyguladı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, traktörlere ve diğer tarım araçlarına yönelik uygulama yaptı. 6 trafik timi ve 12 jandarma personelinin katıldığı uygulamalarda, 38 traktör ve tarım aracı kontrol edildi. Yapılan denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen 13 traktör sürücüsüne 21 bin 588 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 5 traktör trafikten men edilirken, 2 sürücünün ehliyetine de el konuldu. - DÜZCE

Son dakika haber: Jandarma ekiplerinden traktör ve tarım araçlarına özel denetim
Son dakika haber: Jandarma ekiplerinden traktör ve tarım araçlarına özel denetim
Son dakika haber: Jandarma ekiplerinden traktör ve tarım araçlarına özel denetim

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Türk Lirası, Jandarma, Traktör, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Jandarma ekiplerinden traktör ve tarım araçlarına özel denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Jandarma ekiplerinden traktör ve tarım araçlarına özel denetim - Son Dakika
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